Flavia Vento mostra le chat con il finto Tom Cruise: "Mi diceva che era sempre impegnato"

"Riesco a malapena a controllare i miei figli, quando ho tempo libero stai dormendo". A "Pomeriggio Cinque" Flavia Vento mostra alcuni dei messaggi ricevuti dal finto Tom Cruise, con cui per mesi ha creduto di parlare. La showgirl, che recentemente ha confessato di esser stata vittima di questa truffa amorosa: dall'altro lato del telefono, il finto Tom la riempiva di attenzioni, continuando a ribadire di essere il celebre attore.

"Ti ho sempre ammirato - si legge in un altro dei messaggi inviati dal truffatore - non sapevo prendessi seriamente gli insegnamenti di Scientology, questo è il motivo per cui ho deciso di conoscerti personalmente". Tuttavia, come raccontato dalla stessa showgirl, il finto Cruise continuava a rifiutare di farsi vedere in videochiamata: "Ogni volta che gli chiedevo di sentirci o non poteva - ha spiegato -, oppure quando partiva la chiamata cadeva subito la linea. Mi ha mandato anche alcune sue foto, ma poi ho scoperto che erano state prese da un profilo Twitter".





A quel punto, il truffatore le ha girato l'indirizzo email di un suo agente che avrebbe dovuto organizzare il loro incontro: "Lì ho scoperto che si trattava di una truffa - ha proseguito -, perché mi sono stati chiesti dei soldi per vedere dal vivo. La cosa che mi stupisce di più è che io con questa persona ho parlato per mesi, da maggio fino a poche settimane fa".