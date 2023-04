Ferragnez a Roma, la dolce vita tra divertimenti e arte

Chiara Ferragni sbarca nella Capitale per prima per partecipare a un evento modaiolo, subito dopo arrivano anche Fedez e i bambini per qualche giorno di relax, divertimento e cultura. La famigliola posa ai Musei Vaticani, nel giardino della Villa Pontificia a Castel Gandolfo, davanti al Colosseo e sulla scalinata di piazza di Spagna. Lo spot è servito e Chiara è al settimo cielo.

L’idea di felicità per Chiara Ferragni? “In pigiama alle 19.25, aspettando le pizze dopo un bellissimo viaggio a Roma. Questa è la mia idea di felicità da vecchia quale sono” dice Chiara Ferragni al rientro a Milano dopo un lungo fine settimana romano. I Ferragnez sono arrivati nella Capitale carichi di entusiasmo e di voglia di divertirsi e sono stati soddisfatti. Per i bambini il Parco dei mostri di Bomarzo, per l’influencer qualche appuntamento mondano ma anche un po’ di cultura nei Musei Vaticani, per il rapper voglia di famiglia e coccole. L’album della mini vacanza è ricco e i video delle marachelle di Vittoria, 2 anni appena compiuti, e delle smorfie di Leone abbondano.



Viaggi scaccia-crisi Dopo le recenti vacanze pasquali a Dubai, in cui i Ferragnez sono stati accusati di essere incoerenti (Fedez aveva definito in passato la città come “una Disneyland con i cadaveri sotto i tappeti”) e spendaccioni (la cotoletta di Chiara Ferragni ha un prezzo esagerato), vanno a Roma. Le belle giornate primaverili li spingono fuori casa e la coppia dimostra di andare d’amore e d’accordo. Ma i follower insistono cogliendo nei loro volti e nella loro routine qualcosa che non va. L’imprenditrice digitale se ne infischia e sponsorizza il suo brand in ogni dove, il rapper pure e si concentra sui bambini.