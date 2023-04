Le vacanze a Dubai dei Ferragnez tra bikini e polemiche

L’ultima polemica che sta travolgendo i Ferragnez durante la vacanza superlusso a Dubai riguarda la cotoletta che è finita nel piatto di Chiara Ferragni. I follower fanno i conti in tasca all’influencer e scoprono dal menù che la fettina panata costa 300, ma non monete europee come erroneamente si è pensato subito. La cifra trasformata arriva sulle cento euro. Ma poche ore prima avevano scoperto il prezzo esagerato dell’insalata che avevano ordinato a pranzo. Insomma, piatti alla mano, i fan calcolano le spese pazze della coppia e inviano commenti e critiche.

Appena sbarcati a Dubai i Ferragnez sono andati incontro alle prime critiche. La scelta della location araba per trascorrere le vacanze di Pasqua ha scatenato gli hater che ricordano bene le parole di Fedez. Il marito di Chiara Ferragni un anno fa in una puntata di “Muschio Selvaggio” della città emiratina aveva detto che è una "Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto" e che non ci sarebbe più tornato. L’accusa di incoerenza da parte dei follower è arrivata immediatamente, ma Fedez non ha replicato.

La vacanza a misura di bambini

I Ferragnez a Dubai pensano soprattutto alla felicità dei loro bambini. Dopo un viaggio in Marocco con la crew e la disavventura con le valigie in Africa, Chiara Ferragni in Arabia Saudita si dedica ai passatempi per i figli Leone e Vittoria, 2 anni appena compiuti. I due piccoli non hanno tempo libero, impegnati in continue attività dedicate a loro: dalla fabbrica del cioccolato alle costruzioni con i mattoncini colorati, dalla simulazione con i pompieri a quella sull’aereo in versione hostess e steward. E tra un laboratorio e l’altro la moglie di Fedez riempie i social di tutorial sul make up, mostra i suoi outfit e pubblicizza i suoi prodotti. Una vera mamma multitasking.