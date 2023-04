Fedez, polemica sulla vacanza a Dubai, un anno fa diceva: "Non ci tornerò più, è Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto"

Per Pasqua, il rapper è volato in vacanza a Dubai con la famiglia, ma, un anno fa, in una puntata del suo podcast "Muschio Selvaggio" (l'episodio numero 88 con Fartade e Barbascura), della città aveva detto che è una "Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto" e che non ci sarebbe più tornato. Un particolare che non è sfuggito agli utenti social e che ha scatenato una bufera. In molti, su Twitter e Instagram, gli hanno dato dell'"incoerente".

I commenti - "Imbarazzante Fedez che prima definisce Dubai 'Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto' poi ci torna in vacanza. La coerenza proprio sconosciuta"; "Pensati coerente"; "La coerenza è tutto nella vita"; "Quindi i paladini dei diritti #LGBTQIA vanno in vacanza a #Dubai dopo che #Fedez l'ha definita #Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto. La solita coerenza #Ferragnez"; "L'incoerenza di #Fedez oramai è scontata come i suoi tatuaggi. L'Italietta degli influencer": sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter.

Commenti simili sono apparsi su Instagram, sotto al post in cui il rapper ha pubblicato le foto della vacanza a Dubai: "Fede, ma non avevi detto che a Dubai non ci saresti più tornato?"; "Ma come, non era 'il Disneyland degli orrori'? Non dicevi che non vi saresti ma tornato? Come ti stai riducendo in questi ultimi 2 anni"; "Ma non avevi parlato male degli Emirati prima dei Mondiali? Ora ci passi le vacanze? Tu e la tua famiglia sempre incoerenti".