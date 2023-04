Chiara Ferragni in topless per un bagno bollente

Chiara Ferragni si gode la sua vacanza in Sudafrica con gli amici.

Tra un safari e l'altro non rinuncia a qualche scatto provocante e con i follower condivide le foto sexy di un bagno bollente. A mollo in una piccola vasca idromassaggio immersa nella natura lussureggiante, l'influencer posa in topless per una serie di cartoline ad alto tasso erotico da inviare ai follower.