Le prime foto di Fedez dopo il ricovero: in Sardegna con Giulia e il piccolo Edoardo Lupo
© Chi magazine | Fedez in Sardegna
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In un filmato, caricato su TikTok senza l'audio originale, il rapper discute animatamente con un addetto alla sicurezza per ragioni al momento ignote
Il litigio tra Fedez e il bodyguard © TikTok
Dopo le settimane segnate dalla paura per un nuovo problema di salute, Fedez è tornato a godersi l'estate. Il rapper milanese ha scelto la Costa Smeralda per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme alla compagna Giulia e al piccolo Edoardo Lupo, il terzo figlio nato recentemente. Tra mare, sole e serate all'insegna del divertimento, non sono però mancati momenti più movimentati, come quello documentato da un video diventato rapidamente virale sui social. Nelle immagini quella che sembra la scena "rubata" di una lite.
Prima di raggiungere la festa e immergersi nella movida della Sardegna, Fedez è stato infatti protagonista di un acceso confronto con un uomo della sicurezza. La scena è stata ripresa da qualcuno presente sul posto e successivamente pubblicata su TikTok, dove il filmato ha iniziato a circolare rapidamente.
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Nel giro di circa 17 ore, il video ha raggiunto 460mila visualizzazioni, contribuendo a portare l'episodio all'attenzione del pubblico. Le immagini mostrano il rapper mentre discute animatamente con il buttafuori, ma non permettono di stabilire con certezza che cosa abbia provocato il diverbio.
Un elemento fondamentale manca, infatti, alla registrazione: l'audio originale. Non è quindi possibile capire che cosa stesse dicendo Fedez all'addetto alla sicurezza né quale fosse la risposta dell'uomo. Le immagini testimoniano chiaramente la concitazione del momento, ma non forniscono elementi sufficienti per ricostruire le ragioni dello scontro. Al di là delle ipotesi, dunque, resta da chiarire che cosa sia realmente accaduto prima che il rapper si allontanasse dalla situazione. Il filmato, diventato virale soprattutto per la discussione, non consente di aggiungere ulteriori dettagli sulla vicenda.
La serata, comunque, non sembra essere stata compromessa dall'episodio. Un'altra registrazione mostra infatti Fedez mentre balla e si diverte durante la festa, segno che il litigio con il buttafuori non gli ha impedito di proseguire la notte all'insegna della musica e della compagnia.
Le immagini restituiscono così un quadro molto diverso da quello delle settimane precedenti. Dopo il ricovero d'urgenza provocato da un nuovo sanguinamento dell'ulcera, che aveva fatto temere il peggio, il rapper sembra intenzionato a riprendersi i suoi spazi di normalità e a concedersi qualche momento di leggerezza.
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