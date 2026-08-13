Dopo le settimane segnate dalla paura per un nuovo problema di salute, Fedez è tornato a godersi l'estate. Il rapper milanese ha scelto la Costa Smeralda per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme alla compagna Giulia e al piccolo Edoardo Lupo, il terzo figlio nato recentemente. Tra mare, sole e serate all'insegna del divertimento, non sono però mancati momenti più movimentati, come quello documentato da un video diventato rapidamente virale sui social. Nelle immagini quella che sembra la scena "rubata" di una lite.