Per una delle serate, Federica Panicucci ha scelto un elegante abito nero lungo, con le spalle scoperte, completato da gioielli e accessori raffinati. A tavola, invece, un piatto di pesce e un dessert con la scritta "Happy Birthday" hanno fatto da cornice ai festeggiamenti. Immagini che hanno raccolto numerosi complimenti dai follower, abituati a seguirla ogni mattina su Canale 5 alla guida di Mattino 5, insieme a Francesco Vecchi.