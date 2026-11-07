Due capitali europee, un compleanno speciale e la compagnia della persona con cui condividere ogni momento. Federica Panicucci ha scelto di prolungare i festeggiamenti per i suoi 59 anni con un viaggio tra Parigi e Londra, documentato passo dopo passo sui social. Nelle fotografie più recenti pubblicate su Instagram, la conduttrice appare sorridente accanto a Marco Bacini, il compagno con cui fa coppia da circa dieci anni. "Scatti da Londra, parte II", ha scritto, accompagnando il post con una dedica inequivocabile: "Con il mio amore Marco".
La fuga londinese di Federica Panicucci tra cene e passeggiate
Il soggiorno britannico è stato un fine settimana all'insegna della complicità. Tra aperitivi, tavole imbandite e passeggiate per le strade della città, la coppia si è concessa qualche giorno lontano dagli impegni quotidiani.
Per una delle serate, Federica Panicucci ha scelto un elegante abito nero lungo, con le spalle scoperte, completato da gioielli e accessori raffinati. A tavola, invece, un piatto di pesce e un dessert con la scritta "Happy Birthday" hanno fatto da cornice ai festeggiamenti. Immagini che hanno raccolto numerosi complimenti dai follower, abituati a seguirla ogni mattina su Canale 5 alla guida di Mattino 5, insieme a Francesco Vecchi.
Da Parigi alla dedica per Marco
Londra è stata la seconda tappa di un compleanno iniziato il 27 ottobre. Quel giorno Federica aveva condiviso uno scatto da Parigi, con la Tour Eiffel illuminata sullo sfondo e il Trocadéro a fare da cornice. "Birthday attitude", aveva scritto, sintetizzando lo spirito della giornata.
A rendere ancora più speciale il viaggio c'è stata la presenza di Marco Bacini, 49 anni, al suo fianco da un decennio. Tra fotografie romantiche e momenti di quotidianità, Federica Panicucci ha mostrato così il volto più intimo e autentico della sua felicità.