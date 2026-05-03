Fabrizio Moro, Giorgina interpreta "Sei tu" nella lingua dei segni durante il live
Il cantautore ha permesso alla giovane di rendere una delle sue canzoni accessibile anche a chi non può sentirla
fabrizio moro lis per sito SRV © Da video
Anche se il tour "Non ho paura di niente – Live 2026" di Fabrizio Moro è appena iniziato, i momenti indimenticabili sono già parecchi.
Nel corso della prima tappa, svolta al Palazzo dello Sport di Roma il 2 maggio, il cantautore non ha solo infiammato il pubblico con i suoi brani (da "Non ho paura di niente" a "Pace"), ma ha anche duettato con alcuni ospiti e ha mantenuto una promessa importante: permettere a una giovane artista, la 23enne palermitana Giorgina Lo Nardo, di interpretare una delle sue canzoni nella lingua dei segni, così da renderla accessibile anche a chi non può ascoltarla.
L'incontro con Giorgina
L'incontro con Giorgina era avvenuto pochi giorni prima del concerto nello studio di un programma televisivo. Come spiegato sul palco da Moro, pur avendo perso l'udito quando aveva solo pochi anni, la ragazza "ha imparato ad assorbire le vibrazioni della musica e trasformarle in segni". Il cantautore ha aggiunto che il sogno di Giorgina "era salire sul palco e tradurre una mia canzone, perché anche chi non può ascoltare potesse percepirne le emozioni".
Durante il concerto svolto a Roma, Giorgina è salita sul palco per tradurre il brano "Sei tu" nella lingua dei segni, rendendo la canzone ancora più emozionante del solito e regalando un momento indimenticabile agli spettatori presenti.
I duetti e la scaletta
Moro non ha condiviso il palco solo con Giorgina. Nel corso del live ha duettato anche con altri due artisti: Febo e Eddie Brock. Insieme al primo ha intonato "Sabato e Barabba", mentre con il secondo ha proposto al pubblico "Avvoltoi".
Ecco la scaletta completa del concerto:
1. Non ho paura di niente
2. Simone spaccia
3. Ognuno ha quel che si merita
4. Giocattoli
5. Figli di nessuno
6. Casa mia
7. L'eternità
8. Alessandra
9. Comunque mi vedi
10. Il Sole
11. Non mi avete fatto niente
12. Ho bisogno di credere
13. Superficiali
14. Sabato (con Febo)
15. Barabba (con Febo)
16. Eppure mi hai cambiato la vita
17. Avvoltoi (con Eddie Brock)
18. Sei tu (con Giorgina Lo Nardo)
19. Il senso di ogni cosa
20. Sono solo parole
21. Sangue nelle vene
22. Scatole
23. In un mondo di stronzi
24. Soluzioni
25. Sono come sono
26. Libero
27. Nun c'ho niente
28. Pensa
29. Portami via
30. Parole, rumori e giorni
31. Niente da perdere
32. Pace
I commenti di Moro dopo il concerto
Il giorno successivo al concerto a Roma, Fabrizio Moro ha pubblicato alcune riflessioni sul suo profilo Instagram. Parlando dell'anteprima del tour, che riprenderà poi in autunno, il cantante ha ammesso che tornare sul palco dopo una lunga assenza l'ha aiutato a sentirsi nuovamente vivo. "Come mi sentivo quando sognavo di suonare in uno stadio con i ragazzi che venivano da ogni parte d'Italia a dormire in tenda, fin dalla notte prima, pur di avere un posto decente davanti alla transenna. Questo perché credo che ci siano ingranaggi interiori che si sbloccano, semplicemente perché stai cercando con tutte le forze di farli muovere. E stanotte ho come la sensazione di essermi riallineato con la mia storia".
Le prossime date del tour
Il tour di Fabrizio Moro riprenderà in autunno. Ecco tutte le tappe previste:
23 ottobre 2026 – Padova, Hall
24 ottobre 2026 – Senigallia (AN), Mamamia
28 ottobre 2026 – Milano, Fabrique
31 ottobre 2026 – Venaria Reale (TO), Concordia
6 novembre 2026 – Firenze, Cartiere Carrara
7 novembre 2026 – Bologna, Estragon
12 novembre 2026 – Napoli, Casa della Musica
13 novembre 2026 – Molfetta (BA), Eremo Club
15 novembre 2026 – Catania, Land