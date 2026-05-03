Ecco la scaletta completa del concerto:

1. Non ho paura di niente

2. Simone spaccia

3. Ognuno ha quel che si merita

4. Giocattoli

5. Figli di nessuno

6. Casa mia

7. L'eternità

8. Alessandra

9. Comunque mi vedi

10. Il Sole

11. Non mi avete fatto niente

12. Ho bisogno di credere

13. Superficiali

14. Sabato (con Febo)

15. Barabba (con Febo)

16. Eppure mi hai cambiato la vita

17. Avvoltoi (con Eddie Brock)

18. Sei tu (con Giorgina Lo Nardo)

19. Il senso di ogni cosa

20. Sono solo parole

21. Sangue nelle vene

22. Scatole

23. In un mondo di stronzi

24. Soluzioni

25. Sono come sono

26. Libero

27. Nun c'ho niente

28. Pensa

29. Portami via

30. Parole, rumori e giorni

31. Niente da perdere

32. Pace