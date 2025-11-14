Fabrizio Moro torna con un disco intimo e sofferto ma con il mantra "Non ho paura di niente"

Tra le canzoni contenute, "'Non ho paura di niente' è uno sfogo in cui la parte più coraggiosa urla a quella più vigliacca", mentre "Simone spaccia" è un racconto di vita vera, "In un mondo di stronzi" un invito a vedere che "il primo stronzo sei tu quando stai male con te stesso, mentre se sei in equilibrio vedi che ce ne sono molti meno di quanti immagini", "Scatole" è una riflessione sul tempo che passa e "Casa mia" sulla tristezza del ritrovarsi soli. "Dei cambiamenti mi rendo conto perché cambio casa spesso, ho fatto 6 traslochi in 10 anni, sono un'anima in pena", scherza.