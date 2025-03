Fabrizio Moro, il monologo sulla paura: "Vivere è il più grande atto di coraggio"

"A volte sul palco sono convinto di avere tutto sotto controllo e poi, a un certo punto, torna quella c***o di voce: "Ora sbagli tutto, non ti ricordi più niente, ora ti senti male, non ce la fai, non sei all'altezza. Tutta la vita con questa voce dentro la testa", spiega il cantautore romano. E aggiunge: "E, se non impari a risponderle a tono, ti paralizza. Una volta stavo a letto con una donna, era tutto magico finché la paura non si riaffaccia e mi fa: "Ora non ci riesci, fai una figura che questa lo va a raccontare a tutti". Non ce l'ho fatta, e che cosa ti inventi in quel caso? Certo, ci stanno le pasticche, ma ho paura anche di quelle. Se mi dovessero far male?". "Io ho paura di fallire, ho paura dell'Alzheimer, ho paura che i miei figli soffrano, ho paura di non piacere. Ho paura di stare da solo, ma anche di stare in mezzo agli altri, di non essere accettato, ma soprattutto ho paura di chiedere aiuto, di apparire debole. Eppure sto sempre qui e cerco ogni giorno di risponderle, tanto che alla fine le voglio pure bene e me la tengo stretta la paura, perché è soprattutto grazie a lei che ho capito che vivere è il più grande atto di coraggio".