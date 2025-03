Il monologo sulle tossicodipendenze di Carlotta Gamba: "Chi usa sostanze non va considerato un fallito"

"Noi dovremmo rimettere al centro il consumatore perché il primo problema di chi usa sostanze è l'essere marginalizzato, criminalizzato e lasciato solo da tutti. Noi giovani vogliamo essere informati di più e che voi adulti vi informiate di più, prima di considerare chi usa sostanze un fallito, una causa persa, un deviato, come ha detto qualcuno, prima ritrovarvene uno in casa. Tutti conosciamo qualcuno che ha una dipendenza e, se per voi non è così, è perché non state prestando attenzione. Dobbiamo abbandonare l'oscurantismo, il proibizionismo, la persecuzione e affidarci finalmente alla prevenzione, alla cura e al trattamento delle persone. Per metterle al centro del nostro discorso, per metterci al loro posto e per farle stare meglio", conclude l'attrice piemontese.