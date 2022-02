Fabrizio Moro debutta alla regia con "Ghiaccio", una storia di coraggio e riscatto

Una storia di coraggio e riscatto attraverso gli occhi di un ragazzo che vive nella periferia romana e ce la mette tutta per cambiare, attraverso il pugilato. Fabrizio Moro debutta alla regia, insieme ad Alessio De Leonardis , del film " Ghiaccio " con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara che arriva in sala dal 7 febbraio. Il cantautore ha anche scritto la colonna sonora del film che comprende il brano "Sei tu" presentato a Sanremo. Tgcom24 offre una clip esclusiva .

Giorgio (Giacomo Ferrara), giovane promessa della boxe,vive con la madre nella periferia degradata della città. Il padre, assassinato anni prima, ha lasciato in eredità al figlio un debito con la malavita che non gli permette di essere un uomo libero.

Con l’aiuto di Massimo (Vinicio Marchioni), che ha un passato nella boxe e vede nel ragazzo il grande campione che lui non è riuscito a diventare, Giorgio ha finalmente la possibilità di riscattarsi, entrando nel mondo del pugilato professionistico. Ma la malavita di periferia non lascia mai scampo a chi non si piega alle sue regole.