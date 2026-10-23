Nel libro, in uscita il prossimo 3 novembre, l'attore si è confessato raccontando gli anni più bui in cui ha lottato contro la sua dipendenza dalle droghe. "Mi sono fatto, mi sono sballato, mi sono ridotto in condizioni pietose e mi sono iniettato di sostanze. Ho fumato crack e ho provato ogni tipo di droga immaginabile", ha raccontato Dane nel suo memoir. L'attore, volto noto di famose serie di fine anni '90 e inizio anni 2000, ha definito il periodo della sua tossicodipendenza come il periodo peggiore della sua vita, un tunnel in cui l'interprete è rimasto dentro per 20 anni. Come riporta la rivista People, in un passaggio dell'autobiografia Dane ha raccontato:"Facevo provini per alcuni ruoli, ne ottenevo anche qualcuno, ma soprattutto mi drogavo".