E la trasferta non si è fermata al concerto: nella capitale tedesca ha approfittato del viaggio per incidere nuove versioni, in chiave moderna, dei grandi brani del suo passato. "Grazie a chi ha fatto rinascere tutto questo", ha scritto in un post su Instagram in cui si è detta "ancora frastornata. Ho dormito davvero pochissimo, ma felice e ancora ho davanti a me le emozioni di venerdì notte quando all’una del mattino sono entrata e salita su una passerella davanti a tantissimi ragazzi già in festa che si mi aspettavano attenti e sorridenti".