Che fine ha fatto Patrizia Pellegrino? Dalla tv ai club, ora fa ballare la Germania
L'ex showgirl e cantante degli anni Ottanta ha debuttato dal vivo a Berlino davanti a un pubblico entusiasta, tra successi dance e nuove registrazioni
Beng!!! Bastava questa parola onomatopeica, nel 1981, per far cominciare a far ballare mezza Italia. Oggi quello stesso suono rimbomba in un locale di Berlino, e a cantarla è sempre lei: Patrizia Pellegrino, che venerdì 9 ottobre 2026 ha esordito dal vivo nella capitale tedesca all'OXI Club, durante la festa per i cinque anni del party ELSI, uno degli appuntamenti che stanno riportando di moda l'Italo disco nei club della Germania.
Le mille vite di Patrizia Pellegrino tra cinema, tv e teatro
Pochi personaggi hanno cambiato pelle quanto Patrizia Pellegrino. Esordisce a 15 anni sul grande schermo, nel 1977, con Onore e guapparia, poi passa alla tv locale come valletta in Scoprifuoco e compare accanto a Peppino di Capri in Odeon, mentre posa anche per riviste per adulti come Playboy e Playmen, finché Luca De Filippo la sceglie come protagonista di Petrosinella.
Dalla fine degli anni Ottanta privilegia il teatro, nel 2004 affronta L'isola dei famosi, nel 2021 entra nella casa del Grande Fratello Vip e a novembre 2024 guida Viaggi diVini su Mediaset Infinity. In mezzo, anche la musica: lanciata da Corrado con Beng!!!, sigla di Gran Canal, sale fino al diciannovesimo posto in classifica, poi arrivano Matta-ta, l'EP Chiamami Patrizia e due album, l'ultimo con cover di classici napoletani.
La Germania, il pubblico e le nuove registrazioni
È proprio su quella strada che la showgirl ha deciso di tornare. Sul palco dell'OXI, Patrizia Pellegrino ha riproposto i suoi cavalli di battaglia dance, da Matta-Ta a Musica Spaziale fino a Beng!!!, davanti a una platea che l'ha accolta come una vera diva. Un successo di pubblico che sa di rivincita per l'interprete di Chiamami Patrizia, oggi di nuovo al centro della pista.
E la trasferta non si è fermata al concerto: nella capitale tedesca ha approfittato del viaggio per incidere nuove versioni, in chiave moderna, dei grandi brani del suo passato. "Grazie a chi ha fatto rinascere tutto questo", ha scritto in un post su Instagram in cui si è detta "ancora frastornata. Ho dormito davvero pochissimo, ma felice e ancora ho davanti a me le emozioni di venerdì notte quando all’una del mattino sono entrata e salita su una passerella davanti a tantissimi ragazzi già in festa che si mi aspettavano attenti e sorridenti".