Patrizia Pellegrino racconta la sua malattia: "Ho scoperto di avere un tumore al rene"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Patrizia Pellegrino è chiamata a rivivere i momenti più significativi e toccanti della sua vita, attraversando anche tante difficoltà come la perdita del figlio e la malattia.

"Quando ho perso Riccardo, nulla nella mia vita aveva più senso, era come se una mano mi fosse entrata nel petto e mi avesse strappato il cuore", spiega la donna aggiungendo di essersi successivamente ripresa con altre due maternità e con l'adozione di Gregory.

"Ho avuto un forte istinto nei suoi confronti, l'ho conosciuto quando aveva 3 anni ed è stato come se lo avessi partorito in quel momento - ricorda con precisione nonostante siano passati quasi 30 anni - L'ho abbracciato e gli ho detto: tu sei mio".

Poi la sorpresa della figlia Arianna, insieme alla quale ha affrontato tante difficoltà: "Sono fiera di te. So perfettamente che la scelta di entrare al "GF Vip" non è stata facile. Sono sicura che i tuoi compagni ti scopriranno piano piano, anche se litighiamo ci siamo sempre l'una per l'altra".



Infine il capitolo legato alla malattia: "Ho scoperto da poco di avere un tumore al rene e ho affrontato la malattia in maniera molto energica. Ho un rene solo, ma mi sento ancora una donna molto fortunata perché ho Tommaso, Arianna e Gregory".