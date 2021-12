"GF Vip", Alex Belli in crisi: "Con Soleil ho superato la soglia"

Il percorso di Alex Belli nella casa del "Grande Fratello Vip" sembra vivere un momento di stallo che inevitabilmente coinvolge Soleil Sorge e la compagna Delia Duran.

"Sono stato travolto dal treno di emozioni che si provano stando qua dentro e non posso nascondere che sono in difficoltà - ammette l'attore, chiamato da Alfonso Signorini in confessionale per chiarire la sua posizione dopo la crisi che lo ha visto protagonista nel pomeriggio - Questo viaggio è bellissimo, comprese le relazioni che ho vissuto qui e quella con Soleil. Ma devo tornare con i piedi per terra e cercare di salvare la mia vera vita".

Prima della puntata, Alex Belli ha accarezzato l'ipotesi di abbandonare il reality per recuperare il rapporto con Delia, augurandosi di trovare una soluzione che non abbia effetti collaterali per nessuno.

E in maniera sincera ammette di aver perso il controllo: "Con Soleil abbiamo sicuramente superato la soglia. E siamo ancora lì".

Alla confessione segue un confronto con la stessa Soleil, con cui l'attore condivide tutte le sue fragilità. Riusciranno ancora una volta a supportarsi a vicenda?