"GF Vip", Aldo Montano riceve la sorpresa della moglie Olga: "Sei speciale"

È un amore puro e sincero, seppur a distanza, quello che colora la venticinquesima puntata del "Grande Fratello Vip" e che ha come protagonisti Aldo Montano e Olga Plachina. Durante l'appuntamento di lunedì 6 dicembre, la produzione del reality ha organizzato una sorpresa all'ex schermidore.

"Hai dimostrato non solo a me, ma a milioni di italiani, quanto sei speciale - dichiara la donna in un primo videomessaggio - E io sono felice di essere tua moglie. Continua a mostrare semplicità, amicizia, amore. Noi tifiamo per te, perché sei veramente un signore e meriti di vincere".

Alla clip è seguito il collegamento diretto, attraverso il quale i due hanno potuto finalmente salutarsi, offrendo ad Aldo la giusta carica per continuare la sua esperienza nel reality.