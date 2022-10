Enzo Miccio palestrato, guarda che trasformazione

Nei suoi programmi tv, l'esperto di stile ha rivoluzionato l'immagine di tantissime persone insoddisfatte del proprio aspetto e, alla fine, si è messo al lavoro su se stesso. Sui social si è mostrato durante l'allenamento in palestra, concedendosi anche un selfie a torso nudo e con addominali in mostra.

Enzo Miccio in palestra

Il prima e dopo di Enzo Miccio è impressionante, se si confrontano gli scatti dell'estate con quelli di oggi. E' sempre stato magro e piuttosto esile, ora invece sfoggia muscoli d'acciaio e un fisico scolpito che lascia a bocca aperta. "Enzo Gym" scherza lui su Instagram, postando alcune storie del suo workout in palestra. La fatica è tanta e non lo nasconde, ma i risultati valgono tutto il sacrificio.

Il wedding planner dei vip

Enzo Miccio che suda in palestra è una novità totale per i suoi follower, abituati a vederlo sempre abbigliato di tutto punto e con classe. Il wedding planner più famoso d'Italia posta spesso e volentieri gli scatti più belli dalle nozze che ha organizzato, come quelle di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Elettra Lamborghini e Afrojack, Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli e Imma Battaglia e Eva Grimaldi.

La vita privata

Se è piuttosto prodigo per quanto riguarda la condivisione di immagini riguardanti il suo lavoro, Enzo Miccio è riservatissimo sulla sua vita privata. Le immagini che lo immortalano insieme al suo compagno sono rarissime. Il fidanzato si chiama Laurent Miralles ed è parigino. "È una storia importante, ma complicata perché non viviamo nella stessa città. Ci vuole tanta forza e coraggio. Poi con il Covid non ci siamo visti per mesi", ha detto il wedding planner a "Verissimo". C'è da immaginarsi che Laurent abbia apprezzato il nuovo fisico scolpito di Enzo...