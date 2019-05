Si sono giurate amore eterno davanti a 250 invitati in una location da sogno immersa nella campagna laziale. Dopo "8 anni, 5 mesi, 180 giorni e rotti" (come scrivono sui bigliettini segnaposto) Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono diventate moglie e moglie. Nel numero in edicola mercoledì iul settimanale "Chi" racconta in esclusiva le loro nozze, organizzate da Enzo Miccio. Tgcom24 vi presenta le foto in anteprima.

La Grimaldi era emozionata e bellissima nel suo lungo abito color pesca disegnato per lei da Miccio: "Stamattina ho tagliato i capelli, li avevo lunghi, ma a Imma piaccio così", ha raccontato a "Chi". Più rilassata, ma solo in apparenza, la Battaglia in completo maschile sui toni del blu. Alla cerimonia erano presenti tanti amici vip delle spose: Elenoire Casalegno, Nancy Brilli, Attilio Fontana, Bianca Atzei, Monica Cirrinà, Vladimir Luxuria, Nicky Vendola, Alfonso Pecoraro Scanio, solo per citarne alcuni. Testimone di nozze di Eva è stato il suo fidanzato storico, Gabriel Garko, con cui ha avuto una relazione lunga tre anni.



La cerimonia si è svolta all'aperto, funestata dal maltempo. Il ricevimento, invece, si è tenuto all'interno del ristorante dello chef Antonello Colonna. Tutti i piatti, dal baccalà mantecato al negativo di carbonara, avevano un ingrediente comune: la patata. "Semplice coincidenza", fa sapere il padrone di casa (ma il dubbio a molti è rimasto). E per concludere: una torta a cinque piani decorata con peonie e, come cake topper, due statuine con le fattezze di Eva e Imma. Una festa all'insegna della gioia di vivere e dell'amore: "Tutti gli amici e i cari presenti sono la nostra grande famiglia. E se questo a qualcuno non sta bene a noi non interessa, per niente".