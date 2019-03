Eva Grimaldi e Imma Battaglia, nozze a maggio

Che Eva e Imma fossero a un passo dal matrimonio lo si sapeva già da qualche tempo. La proposta era arrivata a maggio dello scorso anno, quando la Battaglia, durante la conferenza stampa del Gay Pride, aveva lasciato tutti a bocca aperta chiedendo la mano alla sua compagna. Da quel momento, molte volte le due donne sono tornate sull'argomento, dichiarandosi amore eterno nei salotti tv, ma mai nessuna conferma sull'intenzione di sposarsi davvero: nemmeno dopo essere state pizzicate a pranzo con il wedding planner.



Ora, con un post su Instagram, la Grimaldi dà la conferma che mancava: "Al cuor non si comanda mai. Che rimanga un segreto: Imma Battaglia mi ha detto “Sì” e al momento lo sa solo Enzo Miccio", ha scritto. E lui le ha fatto subito eco: "Organizzare l'unione di Eva e Imma è per me un'emozione fortissima, poterle accompagnare e guidare in questi mesi mi ha permesso di conoscerle ancora più a fondo e comprendere quanto sia profondo il loro legame. Non c'è niente di più bello dell'amore che trionfa".



Si preannunciano nozze speciali, insomma, e non solo per l'organizzazione del party. E' la prima volta in Italia, infatti, che due donne celebri convoleranno a nozze. Sarà un evento rainbow indimenticabile.