Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti si sono sposati: guarda le foto delle nozze

Prima il sì nella Chiesa di San Salvatore a Monte a Firenze, poi un ricevimento in una villa storica. Il calciatore della Fiorentina e la ex Miss Italia erano bellissimi ed emozionati mentre si scambiavano le promesse di fronte a numerosi invitati (tra cui i compagni di squadra dello sposo Cristiano Biraghi e Lorenzo Venuti) poi, durante il party, si sono lasciati andare a balli scatenati.

La proposta di nozze era stata fatta con tutti i crismi a ridosso della vittoria di Euro2020, e finalmente il gran giorno è arrivato. Rachele era bellissima in un abito bianco sontuoso e spumeggiante e Gaetano l'ha aspettata all'altare come da tradizione, elegantissimo in smoking nero.

Il party è andato in scena in una villa storica allestita dall'occasione da Enzo Miccio, con candelabri di cristalli e numerosi fiori. La Risaliti si è scatenata nelle danze insieme a Castrovilli, poi hanno guardato abbracciati i fuochi d'artifico a mezzanotte. Adesso li aspetta una romantica luna di miele alle Maldive, uno splendido inzio per una lunga vita insieme.