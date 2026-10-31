Un siparietto divertente, perfettamente in linea con il carattere schietto e autoironico della cantante. E non era stato l'unico: pochi giorni prima, rimasta bloccata in ascensore, si era fatta riprendere dalla manager Francesca Savini mentre affrontava l'imprevisto con un ventaglio e una buona dose di ironia. Poi, il selfie il giorno dopo dal parucchiere: "Raga tutto bene. Sono salva. Ma soprattutto Sono Brunette again", aveva scritto sui social.