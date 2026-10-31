Emma Marrone e gli scatti in cabina armadio: è davvero una "ragazza ordinata"?
La cantante apre le porte del suo guardaroba, tra abiti sistemati alla perfezione e accessori griffati. Ma sui social mostra anche il suo lato più "messy"
Emma Marrone si definisce "una ragazza ordinata" nell'ultimo carosello pubblicato su Instagram. E a guardare la sua cabina armadio sembrerebbe proprio così: vestiti appesi con cura, maglioni piegati sugli scaffali, borse e accessori sistemati al loro posto. Ma se il guardaroba appare impeccabile, lo stesso non si può dire degli scatti.
Il guardaroba autunnale di Emma
A fare da sfondo alle foto c'è una cabina armadio in legno dove trovano posto capi di ogni genere. Ci sono giacche in pelle, cappotti scuri, jeans e maglioni, ma anche qualche tocco di colore tra le tonalità più autunnali. Sugli scaffali, invece, spuntano vestiti piegati, profumi e borse firmate.
In mezzo a tutto questo ordine, Emma si mette in posa davanti allo specchio con un look total black, composto da un miniabito aderente, che sembra quasi una tutina, calze velate e décolleté a punta con tacco a spillo. A completare l'outfit, una giacca oversize in pelle nera, che aggiunge un tocco più grintoso all'insieme. Non passa inosservata neppure la collana vintage di un marchio di lusso, un gioiello dorato che illumina il look scuro.
Capelli spettinati e selfie mossi: il lato disordinato di Emma Marrone
Se gli abiti sono perfettamente sistemati, Emma sembra divertirsi a scompigliare le carte. In alcuni selfie porta una mano tra i lunghi capelli scuri, lasciando qualche ciocca davanti al viso. In altri si fotografa dall'alto, sdraiata su un cuscino verde, senza preoccuparsi troppo della messa a fuoco.
Le immagini più mosse si alternano a primi piani e pose studiate, creando un carosello che sembra voler sfuggire alla ricerca dello scatto perfetto. È proprio qui che emerge il lato più "messy" della cantante, che anche nella moda ama mescolare vestiti eleganti e dettagli più casual, senza mai rinunciare alla propria personalità.
Una "messy girl" anche fuori dal palco
D'altra parte, Emma non è certo nuova a momenti di spontaneità condivisi sui social. La scorsa estate, dopo un concerto all'Arena Flegrea di Napoli, aveva raccontato ai follower alcuni giorni di vacanza in città, tra gite in barca, pizza e una "limonata a cosce aperte", la tradizionale bevanda napoletana a base di limone e bicarbonato che si beve allargando le gambe per evitare gli schizzi.
Un siparietto divertente, perfettamente in linea con il carattere schietto e autoironico della cantante. E non era stato l'unico: pochi giorni prima, rimasta bloccata in ascensore, si era fatta riprendere dalla manager Francesca Savini mentre affrontava l'imprevisto con un ventaglio e una buona dose di ironia. Poi, il selfie il giorno dopo dal parucchiere: "Raga tutto bene. Sono salva. Ma soprattutto Sono Brunette again", aveva scritto sui social.