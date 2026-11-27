Tra i ricordi dei tempi in discoteca, uno è più inquietante degli altri. "Un paio di volte ci hanno puntato la pistola in faccia", racconta Stokholma. In un'occasione era l'ora dell'aperitivo, intorno alle 20 o alle 20:30, e le due stavano cenando: "Andrea mangiava un'insalata con le mani, seduta su un lettino. All'improvviso si è presentato un uomo con un cane, chiaramente fuori di sé, che ha tirato fuori una pistola dalla tasca e ha chiesto un quaderno rosso". Ema era nel panico, mentre l'amica continuava a mangiare come se niente fosse. Quella calma l'ha contagiata: "Se lei restava tranquilla, potevo farlo anch'io". Nessuna delle due è scappata e poco dopo è arrivata la sicurezza.