Lei dietro la console, l'amica invece al microfono: all'inizio erano un tandem insolito, in un'Italia dove le dj donne si contavano sulle dita di una mano. Ema Stokholma ripercorre così gli esordi con Andrea Delogu nei locali notturni, ospite del podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli. Da quella collaborazione è nata un'amicizia profonda, costellata anche di momenti da brivido.
Dai treni regionali ai segreti condivisi tra Ema Stokholma e Andrea Delogu
Le due si sono incontrate proprio in discoteca. "Abbiamo iniziato a lavorare insieme, lei da vocalist e io da dj. Eravamo un duo insolito per l'epoca. Eravamo tre dj donne in Italia: Isa Iaquinta, Deborah De Luca e io", ha spiegato Stokholma. Si spostavano sui treni regionali, con un semplice rimborso spese come compenso, e proprio in quei viaggi il loro rapporto si è consolidato. Tra una stazione e l'altra hanno cominciato a confidarsi. "Più io le raccontavo, più lei voleva saperne ancora: 'Da dove vieni? Perché non parli più con tua madre? Che è successo'", ricorda la dj.
Ema Stokholma ha raccontato più volte un'infanzia segnata dalle violenze della madre su di lei e sul fratello, e in Delogu ha trovato una persona a cui aprirsi. Andrea, a sua volta, le ha parlato di San Patrignano, dove era stata da bambina. Fu lei a convincerla a mettere tutto nero su bianco: "È stata lei a dirmi che avrei dovuto scrivere un libro per raccontare la mia storia e io dicevo: Ma no zia". Da quel consiglio è nato "Per il mio bene", uscito nel 2020 e definito da Ema "una delle esperienze più luminose della mia vita".
La pistola all'ora dell'aperitivo
Tra i ricordi dei tempi in discoteca, uno è più inquietante degli altri. "Un paio di volte ci hanno puntato la pistola in faccia", racconta Stokholma. In un'occasione era l'ora dell'aperitivo, intorno alle 20 o alle 20:30, e le due stavano cenando: "Andrea mangiava un'insalata con le mani, seduta su un lettino. All'improvviso si è presentato un uomo con un cane, chiaramente fuori di sé, che ha tirato fuori una pistola dalla tasca e ha chiesto un quaderno rosso". Ema era nel panico, mentre l'amica continuava a mangiare come se niente fosse. Quella calma l'ha contagiata: "Se lei restava tranquilla, potevo farlo anch'io". Nessuna delle due è scappata e poco dopo è arrivata la sicurezza.
Oggi per Ema Stokholma c'è anche una novità sentimentale. Poche settimane fa ha detto al Corriere della Sera di non essere più single e di aver ritrovato la felicità accanto a un pittore, dopo la fine della storia con il ballerino Angelo Madonia. Successivamente è arrivata la conferma dell'interessato, il pittore e street artist Antonio Maria Catalani, noto come Holaf, che su Instagram ha pubblicato alcune foto da una sessione di pittura, nascondendo tra gli scatti un bacio appassionato con lei.