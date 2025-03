Ema Stokholma e l'infanzia difficile: "Per la violenza di mia madre bullizzavo i compagni a scuola"

Nel corso dell'intervista, Ema Stokholma ricorda l'importanza che la scuola ha rivestito come luogo per sfuggire alla violenza domestica. "Capitava che c'erano giorni festivi e se potevo a mia madre non dicevo nulla. Pur di non stare in casa io e mio fratello ci inventavamo le lezioni", dice la speaker francese che sul rapporto con la madre, scomparsa da qualche anno, aggiunge: "Il perdono non è il mio obiettivo ma cerco di tenere i ricordi positivi".