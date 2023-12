La conduttrice è volata in Kenya insieme al figlio Nathan Falco e a Flavio Briatore ed è dal lussuoso dal resort dell'ex marito che si prepara ad augurare "buon Natale" ai follower. Intanto su Instagram regala ai fan qualche scorcio sulla sua vacanza e, riprendendosi in bikini appena uscita dalla piscina, dice: "Non siate invidiosi perché mi vedete in costume da bagno".

Fotogallery - Elisabetta Gregoraci in bikini in Kenya

Vacanze in famiglia per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore Ci sono 31 gradi in Kenya, come Elisabetta Gregoraci sottolinea nelle sue storie social. In due pezzi marrone è uno schianto, con i capelli e la pelle bagnati dopo il tuffo. Nonostante le temperature estive e il sole brillante, l'atmosfera delle feste si respira anche a Malindi. La conduttrice si mostra accanto a un abete addobbato, bellissima e scintillante in un vestito dorato che sottolinea le curve sinuose del suo corpo. Pure Flavio Briatore e Nathan Falco condividono qualche scatto, mettendo in primo piano le bellezze paesaggistiche. Prima di partire per la meta esotica hanno festeggiato in anticipo con una cena insieme alla sorella della conduttrice e alla sua famiglia.

Elisabetta Gregoraci oggi fa sul serio con il nuovo fidanzato Il fatto che il Natale Elisabetta Gregoraci lo trascorra in Kenya con il figlio Nathan Falco e con l'ex marito Flavio Briatore, non significa che con il fidanzato Giulio Fratini la storia non vada per il verso giusto. I due si amano sempre di più. A Firenze, dove vive l'imprenditore, il settimanale Chi li ha paparazzati a spasso complici e affiatati e i fotografi hanno anche ripreso l'abbraccio tra la conduttrice e il papà del suo compagno: segno che le presentazioni in famiglia sono state fatte e che tra loro tutto procede alla grande.



Elisabetta Gregoraci e il matrimonio con Flavio Briatore: quanto sono stati insieme? Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono sposati a giugno del 2008 a Roma. Una festa da favola per loro, iniziata con l'aperitivo del venerdì sera e terminata il sabato a notte fonda, e costata circa 1,5 milioni di euro. Il matrimonio è durato 9 anni e poi, anche se è stata annunciata la separazione, i due ex coniugi hanno mantenuto uno splendido rapporto. Vivono a Montecarlo, a poche centinaia di metri di distanza l'una dall'altro e trascorrono le vacanze, le feste di fine anno e tutti i momenti importanti insieme.