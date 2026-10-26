Per ragioni lavorative, Diletta Leotta è abituata a seguire le partite da bordo campo, tuttavia a volte anche lei torna a essere una semplice spettatrice, soprattutto quando a giocare è suo marito Loris Karius, portiere dello Schalke 04. Sabato 24 settembre la conduttrice è volata in Germania assieme alla figlia Aria proprio per fare il tifo per l’amore della sua vita, impegnato nella trasferta contro il Colonia. Anche se la partita è terminata con un pareggio (0-0), Karius si è comunque distinto sul campo da gioco, segno che il supporto della moglie e della figlia ha dato i suoi frutti.
Diletta Leotta e la figlia Aria allo stadio per papà Loris
Sui social ha attirato l’attenzione soprattutto il selfie pubblicato da Diletta Leotta, nel quale sia lei che Aria rivolgono una linguaccia all’obiettivo. Nello scatto, la piccola indossa una maglia arancione dello Schalke 04. A accompagnare il post, una didascalia semplice che esprime tutta la felicità del momento: “Match day with my girl”, ovvero una giornata allo stadio con la mia piccola.
Karius migliore in campo dopo lo 0-0 contro il Colonia
La trasferta si è conclusa con un risultato a reti inviolate, ma per Loris Karius è arrivata comunque una soddisfazione personale: il portiere dello Schalke 04 è stato infatti premiato come migliore in campo.
A sottolinearlo con orgoglio è stata la stessa Diletta Leotta, che ha condiviso la notizia nelle sue Storie Instagram. Dopo il fischio finale è arrivato anche il momento più tenero della giornata: ancora vestito con la divisa verde da gara, Karius ha raggiunto la panchina e ha preso in braccio la figlia, stringendola in un abbraccio che ha conquistato i follower.
Per il momento Leonardo, il secondo figlio della coppia nato lo scorso 8 maggio, è ancora troppo piccolo per fare il tifo per il padre, ma tra qualche anno farà di sicuro compagnia alla madre e alla sorella sugli spalti.