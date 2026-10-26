Per ragioni lavorative, Diletta Leotta è abituata a seguire le partite da bordo campo, tuttavia a volte anche lei torna a essere una semplice spettatrice, soprattutto quando a giocare è suo marito Loris Karius, portiere dello Schalke 04. Sabato 24 settembre la conduttrice è volata in Germania assieme alla figlia Aria proprio per fare il tifo per l’amore della sua vita, impegnato nella trasferta contro il Colonia. Anche se la partita è terminata con un pareggio (0-0), Karius si è comunque distinto sul campo da gioco, segno che il supporto della moglie e della figlia ha dato i suoi frutti.