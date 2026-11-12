Davide Bonolis sorprende Martina Dotti con un bouquet di rose

La storia d'amore tra Davide Bonolis, 22 anni, e Martina Dotti, 24, sembra proseguire a gonfie vele. Il figlio del noto conduttore televisivo ha recentemente sorpreso la fidanzata bussando alla porta del suo camerino e donandole un grosso mazzo di rose rosse. La creator ha condiviso il video del gesto romantico nelle sue Storie su Instagram, accompagnandolo con queste parole: "Oggi il mio fidanzato mi ha fatto questa sorpresa bellissima". In una foto successiva si è mostrata sorridente con il bouquet tra le mani e ha abbinato lo scatto a due semplici parole: "Io feliceeeee!!!".
Il recente viaggio a Londra
La coppia, nata nella primavera del 2025, si è sempre mostrata molto affiatata. Negli ultimi mesi Martina ha pubblicato sui social alcune foto dei viaggi all'estero fatti con Davide: uno a Formentera, lo scorso luglio, l'altro a Londra, appena due settimane fa.
Durante il soggiorno nella capitale del Regno Unito, i due hanno condiviso parte della propria esperienza con i follower, mostrandosi mentre passeggiavano mano nella mano lungo le vie più iconiche della città e posavano con il Big Ben alle spalle. Non sono mancate foto alla colazione in albergo e selfie in ascensore. Neppure la pioggia, difficile da evitare quando si raggiunge Londra in autunno, è riuscita a guastare il buonumore dei due innamorati.
La laurea di Martina Dotti
Prima delle meritate vacanze, a maggio c'era stato un evento importante: Martina Dotti si era laureata in Marketing e Comunicazione all'Università degli Studi di Bergamo. Naturalmente anche in quell'occasione non era mancato il supporto di Davide Bonolis, che non solo aveva regalato alla fidanzata un bouquet di rose, ma le aveva anche rivolto delle parole piene di affetto e stima: "Orgoglioso di te ogni giorno di più. Ti amo, Dottoressa".
Sembra proprio che per ora la coppia stia facendo il possibile per rispettare il consiglio ricevuto da Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e madre di Davide: "Amatevi sempre con il rispetto e la sincerità con cui lo avete fatto in questo anno".
Martina Dotti, le foto della laurea: c'è anche il "suo" Davide Bonolis
© Instagram | Davide Bonolis con un mazzo di rose
© Instagram | Davide Bonolis con un mazzo di rose