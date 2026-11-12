Davide Bonolis sorprende Martina Dotti con un bouquet di rose

La storia d'amore tra Davide Bonolis, 22 anni, e Martina Dotti, 24, sembra proseguire a gonfie vele. Il figlio del noto conduttore televisivo ha recentemente sorpreso la fidanzata bussando alla porta del suo camerino e donandole un grosso mazzo di rose rosse. La creator ha condiviso il video del gesto romantico nelle sue Storie su Instagram, accompagnandolo con queste parole: "Oggi il mio fidanzato mi ha fatto questa sorpresa bellissima". In una foto successiva si è mostrata sorridente con il bouquet tra le mani e ha abbinato lo scatto a due semplici parole: "Io feliceeeee!!!".