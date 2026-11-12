innamorati

Davide Bonolis sorprende Martina Dotti con un bouquet di rose

Il figlio del noto conduttore televisivo ha recentemente sorpreso la fidanzata bussando alla porta del suo camerino e donandole un grosso mazzo di rose rosse

12 Nov 2026 - 11:47
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