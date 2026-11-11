Bonolis ha raccontato anche come è nata la conoscenza con Carola. La prima volta che l'ha vista, ha spiegato, era rimasto particolarmente colpito da lei. Non ha però cercato subito un nuovo incontro: ha preferito aspettare alcuni mesi, perché, come ha raccontato, gli piace guardare le persone negli occhi per conoscerle davvero. L'occasione per rivederla è arrivata durante un evento benefico organizzato da Renato Berardinelli, amico del conduttore e fondatore della onlus Adotta un angelo. L'iniziativa si era svolta circa un anno fa. L'associazione offre sostegno alle famiglie con bambini affetti da gravi disabilità e Bonolis e Bruganelli ne sono ambasciatori. L'esperienza vissuta con la figlia Silvia ha avuto un ruolo importante nel loro avvicinamento a questa realtà, portandoli a comprendere più profondamente le difficoltà affrontate dalle famiglie coinvolte. Dopo il primo incontro, Bonolis ha dunque aspettato mesi prima di rivedere Moroni, senza affidarsi ai social network, che tende a non utilizzare spesso.