Martina Dotti, le foto della laurea: c'è anche il "suo" Davide Bonolis
© Instagram | Davide Bonolis con un mazzo di rose
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Dopo le prime apparizioni insieme e la conferma della relazione, Paolo Bonolis e Carola Moroni non sembrano più intenzionati a tenere nascosto il loro legame. Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì 11 novembre le immagini del loro primo bacio in pubblico, scattate a Milano durante un fine settimana trascorso tra impegni mondani e momenti di svago. Il conduttore, del resto, non sembra preoccuparsi della presenza dei paparazzi: "Si stancano loro a starmi dietro, io mi vivo la mia vita".
Le fotografie arrivano dopo quelle diffuse la settimana precedente, che ritraevano Bonolis e Moroni insieme a Londra. Il conduttore era volato nella capitale britannica per assistere a un torneo di padel al quale partecipava il figlio Davide. Con loro c'erano anche Martina Dotti, fidanzata del giovane, e la stessa Carola. Alcuni scatti erano stati realizzati nel mercato coperto di Covent Garden. Nel fine settimana successivo la coppia è stata invece avvistata a Milano. Bonolis era in città per partecipare al Festival dello spettacolo organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni e il giorno dopo ha assistito alla partita dell'Inter a San Siro, ancora in compagnia della nuova compagna. Proprio in questa occasione i fotografi di Chi hanno immortalato il bacio che rende pubblica la loro intesa.
Il conduttore aveva già confermato la storia con Moroni attraverso un post, nel quale aveva fatto riferimento anche alla serenità dei rapporti con l'ex moglie Sonia Bruganelli. Interpellato durante il Festival dello spettacolo, aveva parlato apertamente della nuova compagna: "Sto molto bene, lei è eccezionale, fantastica, mi piace, ci vogliamo bene e camminiamo festosi verso il domani". Una relazione che arriva dopo la fine del matrimonio con Bruganelli, durato 21 anni e dal quale sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele. I due ex coniugi hanno mantenuto rapporti distesi, mentre lei ha iniziato una relazione con il ballerino Angelo Madonia.
Bonolis ha raccontato anche come è nata la conoscenza con Carola. La prima volta che l'ha vista, ha spiegato, era rimasto particolarmente colpito da lei. Non ha però cercato subito un nuovo incontro: ha preferito aspettare alcuni mesi, perché, come ha raccontato, gli piace guardare le persone negli occhi per conoscerle davvero. L'occasione per rivederla è arrivata durante un evento benefico organizzato da Renato Berardinelli, amico del conduttore e fondatore della onlus Adotta un angelo. L'iniziativa si era svolta circa un anno fa. L'associazione offre sostegno alle famiglie con bambini affetti da gravi disabilità e Bonolis e Bruganelli ne sono ambasciatori. L'esperienza vissuta con la figlia Silvia ha avuto un ruolo importante nel loro avvicinamento a questa realtà, portandoli a comprendere più profondamente le difficoltà affrontate dalle famiglie coinvolte. Dopo il primo incontro, Bonolis ha dunque aspettato mesi prima di rivedere Moroni, senza affidarsi ai social network, che tende a non utilizzare spesso.
Bonolis ha 65 anni, mentre Carola ne ha 33. Originaria di Castel Gandolfo, è laureata in informatica e si occupa delle attività di famiglia, tra cui uno stabilimento balneare e un parco giochi. Anche sul futuro Bonolis ha già lasciato intendere di avere qualche progetto: tra i suoi desideri c'è quello di partire per un viaggio insieme a Carola.
© Instagram | Davide Bonolis con un mazzo di rose
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