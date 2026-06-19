"Avanti un altro!", il campione Federico vince 84mila euro

"Se dico che non ci credo, lei mi crede?" Queste le prime parole di Federico ad "Avanti un altro!" dopo aver vinto il montepremi di 84mila euro.
Durante puntata andata in onda giovedì 18 giugno su Canale 5, il concorrente ha risposto consecutivamente in maniera sbagliata a tutte le domande di Paolo Bonolis durante il gioco finale, come prevede la sfida.
Il giocatore era partito da un montepremi di 150mila euro ed è riuscito ad arrivare al traguardo. "Caro Federico, 84mila euro, ora ti garantisco che la prossima fidanzata dura più di un mese, stai sicuro!" ha commentato ironicamente Paolo Bonolis la vittoria del ragazzo.