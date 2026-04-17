"Avanti un Altro!", Laura vince 140mila euro al gioco finale

Proprio quest'ultimo è rimasto particolarmente colpito dall'abilità con cui Laura è riuscita a completare il gioco finale al primo tentativo, lasciandosi poi andare all'emozione.



"Piangono tutti. È la prima volta che ci accade, brava", ha commentato ancora Bonolis, evidenziando la straordinarietà dell'evento. "A questo punto bisogna dire che il gioco è fattibile, se l'ha fatto la signora Laura potete farlo anche voi", ha concluso, complimentandosi ancora con la campionessa di "Avanti un Altro!".