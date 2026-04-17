"Avanti un Altro!", Laura vince 140mila euro al gioco finale
"Brava, è la prima volta che ci accade", ha commentato Paolo Bonolis, mentre la campionessa si è lasciata andare alle lacrime
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Lacrime di gioia ad "Avanti un Altro!" per la vittoria della campionessa Laura, protagonista di una scalata che le ha permesso di aggiudicarsi un montepremi pari a 140mila euro. Durante la puntata in onda giovedì 16 aprile su Canale 5, la concorrente romana ha dato prova di grande lucidità durante il gioco finale, dove in breve tempo bisogna rispondere fornendo l'opzione sbagliata di fronte alla domanda del conduttore Paolo Bonolis.
Proprio quest'ultimo è rimasto particolarmente colpito dall'abilità con cui Laura è riuscita a completare il gioco finale al primo tentativo, lasciandosi poi andare all'emozione.
"Piangono tutti. È la prima volta che ci accade, brava", ha commentato ancora Bonolis, evidenziando la straordinarietà dell'evento. "A questo punto bisogna dire che il gioco è fattibile, se l'ha fatto la signora Laura potete farlo anche voi", ha concluso, complimentandosi ancora con la campionessa di "Avanti un Altro!".