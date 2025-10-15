"Avanti un altro!", il grande ritorno dell'alieno nel quiz di Paolo Bonolis

"Nel 1969 dicono che siamo andati sulla Luna, ma il vero contatto con la vita extraterrestre li abbiamo avuto noi, tanti anni fa, in questa trasmissione - lo ha presentato Bonolis -. Ora ha intrapreso un viaggio di ritorno ed è per me una gioia poterlo riavere qui con noi... l'Alieno!". Leonardo Tricarico, 72 anni, per anni è stato uno dei personaggi più amati del minimondo del programma condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti.