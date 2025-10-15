"Avanti un altro!", il grande ritorno dell'alieno nel quiz di Paolo Bonolis

Uno dei personaggi più amati del minimondo del preserale di Canale 5 è tornato in tv
© Da video
Dopo anni di assenza l'alieno di "Avanti un altro!" è tornato. Nel corso della puntata del 13 ottobre del preserale di Canale 5, Leonardo Tricarico è tornato nello studio del game show di Paolo Bonolis accolto tra gli applausi del pubblico.
"Nel 1969 dicono che siamo andati sulla Luna, ma il vero contatto con la vita extraterrestre li abbiamo avuto noi, tanti anni fa, in questa trasmissione - lo ha presentato Bonolis -. Ora ha intrapreso un viaggio di ritorno ed è per me una gioia poterlo riavere qui con noi... l'Alieno!". Leonardo Tricarico, 72 anni, per anni è stato uno dei personaggi più amati del minimondo del programma condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti.
Ex falegname, conobbe Bonolis durante i casting per "Ciao Darwin". Da lì un'intesa immediata che portò il conduttore a proporgli il ruolo dell'alieno. Per undici anni ha vestito i panni dell'alieno nel programma di Canale 5. La sua assenza aveva fatto girare nel tempo diverse fake news legate alla sua morte, tanto che anche i due conduttori del programma hanno ironizzato a riguardo prima che, come di consueto, l'alieno formulasse la sua domanda al concorrente in studio.