Paolo Bonolis: "Oggi non c'è più la televisione per i ragazzi"

Il conduttore, che ha iniziato la carriera con Bim Bum Bam, ha riflettuto sul rapporto delle nuove generazioni con il mondo digitale: "La vita bidimensionale è una vita diversa, senza spazio e tempo. I ragazzi crescono senza fare fatica per ottenere ciò che vogliono, ma il valore delle cose sta proprio nella fatica che fai per ottenerle". Bonolis, padre di cinque figli e nonno di tre nipoti, ha poi invitato le famiglie a riscoprire l'importanza della noia: "Oggi si pensa che i bambini non debbano mai annoiarsi, ma è nella noia che sviluppi chi sei. Vanno lasciati annoiarsi, perché così sviluppano la loro personalità e la loro fantasia". E ha concluso con un'esortazione ai genitori: "Levategli quei c...o di smartphone, s'arrangiano da soli".