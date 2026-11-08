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Paolo Bonolis: "Oggi non c'è più la televisione per i ragazzi"

Il conduttore, che ha iniziato la carriera con Bim Bum Bam e che è padre di cinque figli e nonno di tre nipoti, ha fatto una lunga riflessione sul rapporto delle nuove generazioni con il mondo digitale

08 Nov 2026 - 07:00
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"Quello che manca oggi in televisione sono i prodotti per i ragazzi. Non c'è più la tv per i piccoli, che hanno canali tematici con una sfilza infinita di cartoni animati, ma manca chi spieghi loro la differenza tra fantasia e realtà". Lo ha dichiarato Paolo Bonolis, intervenendo al Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni al Superstudio Più di Milano.

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Il conduttore, che ha iniziato la carriera con Bim Bum Bam, ha riflettuto sul rapporto delle nuove generazioni con il mondo digitale: "La vita bidimensionale è una vita diversa, senza spazio e tempo. I ragazzi crescono senza fare fatica per ottenere ciò che vogliono, ma il valore delle cose sta proprio nella fatica che fai per ottenerle". Bonolis, padre di cinque figli e nonno di tre nipoti, ha poi invitato le famiglie a riscoprire l'importanza della noia: "Oggi si pensa che i bambini non debbano mai annoiarsi, ma è nella noia che sviluppi chi sei. Vanno lasciati annoiarsi, perché così sviluppano la loro personalità e la loro fantasia". E ha concluso con un'esortazione ai genitori: "Levategli quei c...o di smartphone, s'arrangiano da soli". 

Paolo Bonolis sul blu carpet di "Giffoni"

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