"Tu si que vales", Rudy Zerbi vince la Lip Sync Battle nei panni di Ron

Alle sue spalle si piazzano Sabrina Ferilli e Rita Pavone, che interpretano Stash e Sal Da Vinci. Le due si muovono su un registro diverso, tra ammiccamenti e gag, senza però intaccare la leadership del vincitore. Terzo posto per Maria De Filippi e Francesco Arca, impegnati a riproporre il videoclip de "L'esercito del selfie", un numero che gioca tutto sulla memoria collettiva del pubblico e sull'effetto nostalgia.