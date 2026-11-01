"Tu si que vales", Rudy Zerbi vince la Lip Sync Battle nei panni di Ron

A sorpresa, è Rudy Zerbi a portarsi a casa la Lip Sync Battle della puntata di sabato 31 ottobre di "Tu sI que vales". Il giudice conquista Belen Rodriguez il pubblico calandosi nei panni di Ron, affiancato da Martina Colombari che veste quelli di Tosca: insieme si misurano con "Vorrei incontrarti fra cent'anni", il brano che nel 1996 vinse il Festival di Sanremo.
Alle sue spalle si piazzano Sabrina Ferilli e Rita Pavone, che interpretano Stash e Sal Da Vinci. Le due si muovono su un registro diverso, tra ammiccamenti e gag, senza però intaccare la leadership del vincitore. Terzo posto per Maria De Filippi e Francesco Arca, impegnati a riproporre il videoclip de "L'esercito del selfie", un numero che gioca tutto sulla memoria collettiva del pubblico e sull'effetto nostalgia.
Chiudono la classifica due performances in cui l'ironia conta più della precisione. Paolo Bonolis e Biagio Izzo, nei panni di Ricky Martin e Shakira, strappano più di una risata in studio, trasformando l'esibizione in un piccolo sketch. Ultima posizione per Luciana Littizzetto, che insieme a Nina Zilli dà vita alle Spice Girls, tra colori accesi e coreografie volutamente sopra le righe.
Un appuntamento, questo, che conferma come la Lip Sync Battle sia ormai uno dei momenti più attesi del programma: ogni settimana i cinque giudici si mettono in gioco fuori dal proprio ruolo abituale, con un copione che si rinnova di puntata in puntata.