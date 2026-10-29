Lontano dalle telecamere, la vita privata di Luciana Littizzetto ha sempre viaggiato sul binario della discrezione. Per oltre vent'anni, dal 1997 al 2018, è stata legata al musicista torinese Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. Insieme a lui Luciana ha intrapreso la strada dell'affido familiare e hanno accolto Vanessa e Jordan, due fratelli che fanno parte della famiglia da quando sono piccoli. Nel 2022, Luciana, ha preso in affido anche una terza figlia, Svetlana, questa volta da donna single.