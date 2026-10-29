Sessantadue sfumature di Luciana Littizzetto: da Sabbry alla giuria di "Tú sí que vales"
Dal palco di Zelig al cinema e ai libri bestseller, fino all'affido dei figli. Storia dell'artista torinese che ha conquistato la tv senza peli sulla lingua
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Torinese doc, tagliente e politicamente scorretta come solo lei sa essere, Luciana Littizzetto, nata il 29 ottobre 1964, compie 62 anni. Ex professoressa di musica con il diploma in pianoforte al Conservatorio e una laurea in Lettere, la sua irriverenza e presenza scenica hanno reso la televisione italiana meno noiosa.
Gli inizi della carriera
Luciana, quando era insegnante di musica alle scuole medie, aveva già la passione per la recitazione e il cabaret. A cavallo tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000, ha iniziato a frequentare il palco di Zelig - Facciamo Cabaret, interpretando caratteristici personaggi: Mirella, la giovane donna single e alla disperata ricerca di un fidanzato o Carola, una suora fuori dagli schermi. Ma la figura rimasta negli annali è quella di Sabbry, una ragazza in fissa per il fidanzato Sauro.
Nel programma "Ciro, il figlio di Target", ideato da Gregorio Paolini, Luciana ha dato il meglio di sè. Memorabili i suoi interventi nei panni di Piera, la critica di moda pronta a demolire senza pietà gli abiti delle celebrità. Oppure la parodia di Paola e Chiara in cui l'imitatrice torinese si sdoppiava per interpretare in chiave comica le sorelle milanesi.
L'esperienza di giudice a Tú sí que vales
Luciana, accanto a Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi è una presenza fissa nel fortunato show del sabato sera di Canale 5. Tra i simpatici siparietti con i concorrenti più bizzarri, battute sui colleghi e la sua unica risata, ha saputo conquistare il pubblico generalista.
Il cinema
La Littizzetto si è cimentata anche sul grande schermo nell'esilarante "Tre uomini e una gamba" con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ma ha partecipato anche a pellicole corali come "Manuale d'amore" di Giovanni Veronesi e "Maschi contro femmine" di Fausto Brizzi.
Vita privata
Lontano dalle telecamere, la vita privata di Luciana Littizzetto ha sempre viaggiato sul binario della discrezione. Per oltre vent'anni, dal 1997 al 2018, è stata legata al musicista torinese Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. Insieme a lui Luciana ha intrapreso la strada dell'affido familiare e hanno accolto Vanessa e Jordan, due fratelli che fanno parte della famiglia da quando sono piccoli. Nel 2022, Luciana, ha preso in affido anche una terza figlia, Svetlana, questa volta da donna single.