Costanza e Bobo restano una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo italiano. Fu lei, tra l'altro, la prima a stupirsi di come sono andate le cose. "Mi sono messa con lui senza aspettative, e, invece, il tutto è stato finora molto di più di quello che avrei mai sognato", aveva ammesso in passato. E ancora oggi sembrano più innamorati che mai.