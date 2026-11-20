Costanza Caracciolo e la festa (tutta rosa) per la figlia: "Un compleanno davvero con i fiocchi"
La showgirl mostra sui social dolci, palloncini e abbracci in famiglia con Bobo Vieri e la sorellina Isabel, tutti per la piccola Stella
L'ultima foto del carosello è la più spiritosa: la piccola festeggiata spinge la mamma fuori dall'inquadratura, come per prendersi la scena tutta da sola. Costanza Caracciolo ha voluto chiudere con quello scatto la serie di immagini pubblicate su Instagram per l'ottavo compleanno della primogenita Stella, festeggiato fra torte, palloncini e tanta allegria. Nella didascalia del post la showgirl parla di "un compleanno davvero con i fiocchi".
Rosa, bianco e tanti ringraziamenti da parte di Costanza Caracciolo
Nelle fotografie dominano due colori, il rosa e il bianco, che si ritrovano nei dolci come nelle decorazioni. Accanto alla bambina compaiono il marito dell'ex Velina, Bobo Vieri, e l'altra figlia di 6 anni Isabel.
Dalla cena romana alle nozze segrete
La storia d'amore fra Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, coronata con le nascite di Stella e Isabel, cominciò nel 2017. I due si conoscevano da circa dieci anni grazie ad amici in comune, ma non c'era stato alcun colpo di fulmine: il sentimento è maturato piano piano, dopo una cena a Roma, mentre nella capitale si giocavano gli Internazionali di tennis. Da quella sera non si sono più separati. Nel 2019 hanno detto "sì" in una cerimonia riservatissima.
Costanza e Bobo restano una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo italiano. Fu lei, tra l'altro, la prima a stupirsi di come sono andate le cose. "Mi sono messa con lui senza aspettative, e, invece, il tutto è stato finora molto di più di quello che avrei mai sognato", aveva ammesso in passato. E ancora oggi sembrano più innamorati che mai.
Costanza Caracciolo mamma sprint sui tacchi a spillo
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