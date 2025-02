Costanza Caracciolo, mamma sprint e spesa sui tacchi a spillo

Costanza ha trasformato la passione per il beauty in lavoro, e oggi è una affermata imprenditrice nel mondo della cosmetica. Quanto al rapporto con il marito, in una recente intervista al "Corriere della Sera" ha raccontato che si dividono i compiti: "Christian è un papà presente, stravede per le bambine. Lui le accompagna a scuola e io vado a riprenderle. Ci dividiamo le loro attività extrascolastiche e le varie commissioni da fare. Si cena sempre insieme. E da quando siamo genitori non abbiamo mai fatto una vacanza se non in quattro… ci piace così: il tempo vola, tra lavoro e impegni quotidiani, siamo spesso di corsa, bisogna approfittare di ogni attimo per ricaricarci".