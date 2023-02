Clizia Incorvaia mostra la pancia piatta, gli hater si scatenano

Clizia Incorvaia, splendida 42enne, posa per i social con la pancia scoperta e scrive: "E finalmente dopo quasi un anno dalla nascita di Gabri fanno capolino 'gli addominali' di cui non ricordavo l’esistenza". Indossa un top cortissimo che arriva appena sotto il seno e un paio di jeans neri a vita bassa: il ventre nudo è tonico e si nota un accenno di tartaruga. Lei è orgogliosa della sua forma ritrovata e vuole condividere la gioia con i follower, peccato che c'è sempre chi ha da ridire e smorza l'entusiasmo.

La replica di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia non perde il sorriso davanti agli attacchi degli hater e risponde a tono a chi la critica. "Mi fanno sorridere i commenti così! Esiste lo stile di vita sano, ossia mangiare bene, bere tanta acqua, non fumare, allenarsi 2 o 3 volta a settimana e si ritorna alla propria forma di partenza", scrive. E poi prosegue: "Ragazze nella vita ci vuole impegno e obiettivi e, per carità, priorità. Io non faccio la mamma fenomeno come ve ne sono tante che dopo un mese e neppure dalla nascita è più magra di prima". Non ci sono ricette giuste per tutte, ma ognuna deve essere libera di decidere per sé: "Nonna Maria docet: '9 mesi per mettere e 9 mesi per togliere la pancia'. Poi ricordatevi che siamo tutte diverse e ognuna ha tempi più lunghi o più brevi rispetto ad altre. Io condivido le mie esperienze di mamma che tutto vuole tranne essere perfetta", scrive, concludendo con le emoji di un occhiolino e un cuore.