© Instagram | Clizia Incorvaia
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L'influencer ha cercato di lanciare un messaggio sul tema della body positivity che però non è stato ben accolto da tutti gli utenti
© Instagram | Clizia Incorvaia
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Clizia Incorvaia ha pubblicato un post sulla body positivity che non tutti i suoi follower hanno accolto bene. Sul suo account Instagram ha condiviso delle foto in bikini relative a due momenti diversi della sua vita: in quelle risalenti al 2025 si mostra con qualche chilo in più, mentre in quelle più recenti sfoggia una silhouette invidiabile.
Nella didascalia, l'influencer ha spiegato che il corpo di una donna può subire dei cambiamenti nel corso del tempo, anche a causa di fattori come gli ormoni e lo stress. "Ci sono dei momenti in cui non ci riconosciamo allo specchio, in cui il nostro corpo cambia senza chiederci il permesso. A me è successo l'anno scorso. E sì, non era quello che volevo vedere", ha raccontato Incorvaia.
Ha poi aggiunto di non aver vissuto quanto avvenuto come un fallimento, bensì come un messaggio proveniente dal suo corpo: "Ho imparato ad ascoltarmi, a capire cosa non funzionava, a rallentare dove serviva e a ricostruire con pazienza". Per tornare alla forma fisica ideale è servito un anno, durante il quale l'influencer ha fatto il possibile per tornare a uno stile di vita più sano, caratterizzato da pasti equilibrati ed esercizio fisico costante.
Incorvaia ha concluso il post con un appello rivolto alle donne: "Non combattere il vostro corpo. Capitelo. Accettatelo. Lavorateci con amore. Perché siamo tutte così. E va bene così". Il suo messaggio è stato ben recepito da parte dei follower, ma non sono mancate anche delle critiche piuttosto aspre.
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Alcuni utenti hanno criticato la "retorica" presente nel post, sostenendo che per Incorvaia sia più facile trovare il tempo per allenarsi e nutrirsi bene rispetto ad altre persone. Nelle sue storie, l'influencer ha risposto a questo tipo di commenti senza peli sulla lingua: "Trovo veramente patologico il fatto che, ogni volta che io posto una cosa, scatta la polemica. Mi dite che per me è facile parlare. Ma dove? Siamo tutti quanti in una vita reale, dove tutti lavoriamo, siamo genitori, si paga un mutuo, le bollette e niente ci è regalato. Quindi il tempo per il benessere fisico si può trovare anche la mattina presto".
Ha poi aggiunto: "Basta darsi scuse e vedere sempre gli altri come sbagliati. Abbiate il coraggio di lavorare su voi stessi. Abbiate la forza del sacrificio. Abbiate la voglia di amarvi sempre e comunque: la perfezione non esiste e non esiste un Olimpo dei social".
Altri utenti hanno messo in dubbio la genuinità delle ultime foto. "Sì, sì, aspettiamo la prossima paparazzata per vedere realmente il fisico", ha scritto una persona. Tuttavia, oltre alle foto l'influencer ha anche pubblicato dei video nei quali si allena e, come fatto notare anche da lei stessa, la forma fisica non cambia da un tipo di contenuto all'altro.