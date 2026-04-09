Alcuni utenti hanno criticato la "retorica" presente nel post, sostenendo che per Incorvaia sia più facile trovare il tempo per allenarsi e nutrirsi bene rispetto ad altre persone. Nelle sue storie, l'influencer ha risposto a questo tipo di commenti senza peli sulla lingua: "Trovo veramente patologico il fatto che, ogni volta che io posto una cosa, scatta la polemica. Mi dite che per me è facile parlare. Ma dove? Siamo tutti quanti in una vita reale, dove tutti lavoriamo, siamo genitori, si paga un mutuo, le bollette e niente ci è regalato. Quindi il tempo per il benessere fisico si può trovare anche la mattina presto".