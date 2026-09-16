Giulia Hoenegger e Chiara Ferragni © Instagram
Alcune coincidenze tendono saltare all'occhio più di altre, soprattutto quando riguardano delle persone famose. È il caso dell'ex moglie di Fedez (36 anni), Chiara Ferragni, e dell'attuale compagna del rapper, Giulia Honegger, che in due foto legate a situazioni molto diverse si sono mostrate ai follower con le stesse scarpe: delle sneakers slip-on in tela con una trama a scacchi.
Le stesse scarpe in due situazioni diverse
Le scarpe sono visibili in una foto di Giulia pubblicata da Fedez nelle proprie storie. La 24enne le indossa mentre è seduta su un divano con il piccolo Edoardo Lupo Lucia, nel giorno in cui compie due mesi, tra le braccia e il chihuahua Maurizio accanto.
Giulia Hoenegger
Chiara Ferragni, invece, ha sfoggiato le sneakers a scacchi scattandosi un selfie allo specchio mentre si trovava in ascensore. L'influencer, 39 anni, ha pubblicato la foto come storia su Instagram per annunciare il suo ritorno a Milano dopo una breve parentesi a Madrid. Nell'autoscatto è possibile notare un trolley e una tote bag.
Chiara Ferragni
Il fatto che due donne che hanno un ruolo centrale nella vita di Fedez indossino le stesse scarpe è chiaramente una coincidenza. Dopotutto si tratta di una tipologia di calzature che periodicamente torna alla ribalta, quindi non stupisce che due persone attente alla moda come Giulia Honegger e Chiara Ferragni abbiano scelto di acquistarle.
La vita di Fedez con Giulia e il piccolo Edoardo
In seguito alla fine del rapporto con Chiara Ferragni, Fedez ha vissuto un periodo un po' burrascoso, ma ora sembra aver trovato la serenità accanto a Giulia. Il selfie pubblicato in occasione del secondo mese di vita del piccolo Edoardo restituisce l'immagine di una famiglia unita e pronta a celebrare insieme i momenti speciali.
Edoardo è venuto alla luce il 16 luglio 2026 a Milano, all'ospedale San Raffaele. Pochi giorni dopo la nascita, Fedez era stato ricoverato a causa di complicanze legate a ulcere gastrointestinali, facendo seguire alla gioia per l'arrivo del figlio un periodo di preoccupazione. Dopo le difficoltà iniziali, il rapper ha potuto dedicarsi all'arrivo del bambino, che ha rappresentato un nuovo capitolo per la famiglia dopo la separazione dalla precedente moglie e i problemi di salute mentale.