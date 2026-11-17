Tra gli aspetti più personali dell'intervista c'è stato anche il racconto della relazione con Fedez, conclusasi dopo anni di matrimonio. Ferragni è tornata sulle difficoltà della coppia, sulle infedeltà scoperte e sulla distanza che, con il tempo, avrebbe caratterizzato il rapporto. L'imprenditrice ha descritto soprattutto la sensazione di aver creduto in una relazione che forse non era più condivisa nello stesso modo. "Tu pensi di aver vissuto una relazione e poi ti rendi conto che quella relazione l'avevi vissuta solo tu", ha raccontato. Ha poi aggiunto una frase che ha riassunto il modo in cui oggi guarda a quel periodo: "Con Federico mi sentivo sola". Ripensando alle dinamiche del matrimonio, Ferragni ha ammesso inoltre di aver interpretato alcuni comportamenti negativi come dimostrazioni d'affetto. "Certe tossicità finisci per scambiarle per segni d'amore", ha spiegato.