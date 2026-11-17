Chiara Ferragni: "Con Fedez mi sentivo sola, sul pandoro ho sbagliato | Ho il trauma di guardare il cellulare la mattina appena mi sveglio"
L'imprenditrice torna sul caso beneficenza: "Non è stato un errore di comunicazione, è stato un errore fare tutta quell'operazione. Il video con la tuta grigia? Nato tutto da una collaboratrice del mio ex marito"
Dalle responsabilità per il Pandoro Gate alla fine del matrimonio con Fedez, passando per la depressione e i dubbi sul futuro professionale, Chiara Ferragni ha ripercorso i momenti più difficili degli ultimi anni in un'intervista a Vanity Fair. Un bilancio personale che comprende ammissioni sugli errori commessi e riflessioni sul cambiamento della propria vita.
Il Pandoro Gate e le responsabilità nell'azienda
A distanza di tre anni dallo scandalo che ha travolto la sua immagine pubblica e le sue attività imprenditoriali, Ferragni ha riconosciuto che quanto accaduto non può essere ricondotto soltanto a una gestione sbagliata della comunicazione. La sua valutazione attuale è più severa rispetto alle prime spiegazioni fornite dopo l'esplosione del caso: "Dopo tre anni, posso dire che non è stato un errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell'operazione". L'imprenditrice digitale ha affrontato anche il tema delle responsabilità all'interno della società, senza attribuire ad altri le decisioni prese. "Io non ho pensato di dare la responsabilità ad altri. Ero io il Ceo della società", ha detto.
"Ho ancora il trauma di guardare il telefono al mattino"
La notizia della sanzione da un milione di euro dell'Antitrust per il caso del pandoro l'aveva raggiunta appena sveglia, nella sua abitazione milanese. A informarla era stato un messaggio ricevuto sul cellulare, prima ancora che potesse leggere la notizia sui giornali. Un episodio che Ferragni ricorda ancora con particolare difficoltà, tanto da aver lasciato conseguenze sulle sue abitudini quotidiane.
"Sì, è andata così: infatti ancora oggi ho il trauma di guardare il cellulare la mattina appena mi sveglio", ha raccontato. In quel periodo la situazione era già delicata: a luglio dello stesso anno la guardia di finanza si era presentata negli uffici dell'imprenditrice digitale e, insieme ai legali, era iniziata la preparazione in vista degli sviluppi della vicenda. Nessuno, tuttavia, si aspettava una sanzione di quell'entità né che il caso assumesse proporzioni così ampie.
Il suggerimento della collaboratrice di Fedez per il video della tuta grigia
Nei giorni successivi la situazione sui social era diventata progressivamente più difficile. Durante il weekend, Ferragni aveva continuato a leggere i commenti degli utenti, sempre più aggressivi, tra cui accuse che la descrivevano come una "truffatrice di bambini malati".
A suggerirle di compiere un gesto pubblico più incisivo non era stata una sua consulente, ma una collaboratrice di Fedez, all'epoca ancora suo marito. Secondo il racconto dell'imprenditrice, la donna le aveva consigliato di fare qualcosa di forte, non necessariamente per convincere il pubblico, ma per dimostrare concretamente la propria buona fede. Il consiglio portò al famoso video con la tuta grigia.
Il matrimonio con Fedez e la sensazione di solitudine
Tra gli aspetti più personali dell'intervista c'è stato anche il racconto della relazione con Fedez, conclusasi dopo anni di matrimonio. Ferragni è tornata sulle difficoltà della coppia, sulle infedeltà scoperte e sulla distanza che, con il tempo, avrebbe caratterizzato il rapporto. L'imprenditrice ha descritto soprattutto la sensazione di aver creduto in una relazione che forse non era più condivisa nello stesso modo. "Tu pensi di aver vissuto una relazione e poi ti rendi conto che quella relazione l'avevi vissuta solo tu", ha raccontato. Ha poi aggiunto una frase che ha riassunto il modo in cui oggi guarda a quel periodo: "Con Federico mi sentivo sola". Ripensando alle dinamiche del matrimonio, Ferragni ha ammesso inoltre di aver interpretato alcuni comportamenti negativi come dimostrazioni d'affetto. "Certe tossicità finisci per scambiarle per segni d'amore", ha spiegato.
La depressione e i momenti più difficili
La fine della relazione non è stata l'unica prova affrontata negli ultimi anni. Alle vicende sentimentali si sono sommati lo scandalo del Pandoro Gate, le conseguenze sulla sua attività professionale e una forte esposizione mediatica. Un insieme di circostanze che, ha raccontato Ferragni, ha avuto ripercussioni profonde anche sulla sua salute psicologica.
L'imprenditrice ha parlato apertamente della depressione e delle difficoltà incontrate nella vita quotidiana, al punto da non riuscire talvolta ad affrontare nemmeno l'inizio della giornata. "Ci sono state mattine in cui non riuscivo ad alzarmi", ha ricordato. In alcuni momenti, ha aggiunto, la paura era quella di non riuscire più a reagire: "Ho avuto proprio il terrore che il mio cervello smettesse di lottare".
I figli e la riflessione sull'ex manager
A sostenerla durante la fase più complicata sono stati soprattutto i figli Leone e Vittoria, insieme alla famiglia e agli amici. Ferragni ha riconosciuto anche l'importanza della terapia, che le ha permesso di affrontare le proprie fragilità e di recuperare progressivamente un rapporto più equilibrato con se stessa.
Nel corso dell'intervista ha affrontato poi il capitolo professionale, soffermandosi sul rapporto con Fabio Maria Damato, per anni suo general manager e figura di primo piano nella gestione delle attività imprenditoriali. Guardando a quella collaborazione, Ferragni ha riflettuto sul potere che gli aveva riconosciuto e sulla propria difficoltà a mettere in discussione alcune dinamiche lavorative. "Chi ti fa sentire così speciale spesso ti sta fregando", ha osservato.
Il futuro professionale: "Forse ho fatto il mio tempo"
Ferragni si è interrogata anche sul posto che può ancora occupare nel mondo dei social network. È stata tra le prime personalità italiane a trasformare la propria presenza online in un'attività imprenditoriale di grande portata, ma ha riconosciuto che il settore è cambiato e che il contesto attuale non è più quello in cui aveva costruito il proprio successo.
"Forse sì, ho fatto il mio tempo. In alcune cose sono stata una pioniera. Però il mondo è cambiato", ha ammesso. Parole che lasciano emergere qualche dubbio sulla direzione da prendere e sulla possibilità di reinventarsi, senza necessariamente riproporre i modelli che l'hanno resa famosa. Quando le è stato chiesto che cosa si auguri per gli anni a venire, la risposta non riguarda nuovi traguardi professionali: "Spero serenità".
La relazione con José Hernández e il primo bacio
Sul versante sentimentale, intanto, nella vita di Ferragni c'è una nuova presenza. Si tratta di José Hernández, con cui l'imprenditrice ha avviato una relazione dopo la separazione da Fedez. Il racconto del loro avvicinamento comprende anche una data precisa: il primo bacio è arrivato il 1° gennaio 2026. Un inizio che Ferragni ha commentato con una battuta: "Dai, un buon inizio".