Fedez, la provocazione sui regali scatena la frecciatina di Giulia Honegger: "È una persona orribile"
Un follower ha provocato il rapper chiedendogli se teme che le sue compagne possano essere interessate più ai regali che a lui. La replica pungente di Federico Lucia ha divertito anche Giulia Honegger
Fedez e Giulia Honegger finiscono nuovamente al centro dell'attenzione sui social, questa volta per un siparietto ironico nato da una domanda piuttosto provocatoria. Il rapper ha risposto a un follower che lo ha provocato chiedendogli se il suo patrimonio e la sua disponibilità economica possano influenzare le relazioni sentimentali. Il 37enne non si è tirato indietro e ha scelto di replicare senza mostrarsi infastidito, trasformando il commento in un'occasione per scherzare. A rendere ancora più divertente lo scambio è stato poi l'intervento della compagna, Giulia Honegger, che non ha perso l'occasione per aggiungere una frecciatina al fidanzato.
La provocazione sui regali
Tutto è cominciato sotto un contenuto pubblicato su Instagram da Fedez. Tra i commenti è comparsa una domanda piuttosto esplicita: "Non hai paura che le tue fidanzate gradiscano più i regali della persona?". Un riferimento neanche troppo velato al tenore di vita del cantante e ai possibili vantaggi materiali che potrebbero derivare da una relazione con lui. Il rapper, anziché ignorare l'osservazione o rispondere in maniera polemica, ha scelto la strada dell'ironia. La sua replica è stata breve e decisamente sarcastica: "L'importante è il risultato".
A rendere lo scambio ancora più divertente è arrivata Giulia Honegger. La compagna del rapper ha deciso di partecipare al botta e risposta, rispondendo con una battuta che ha suscitato curiosità e sorrisi tra i follower. "Federico è una persona orrenda", ha scritto la stilista, utilizzando un tono chiaramente scherzoso e prendendo bonariamente in giro il compagno. Fedez ha poi ripreso il siparietto condividendolo anche nelle proprie storie Instagram, dando ulteriore visibilità allo scambio. Un piccolo momento di complicità che ha mostrato ancora una volta il lato più leggero della coppia.
La storia d'amore tra Fedez e Giulia Honegger
La relazione tra Fedez e Giulia Honegger è cominciata nell'estate del 2025. Il loro incontro è arrivato dopo un periodo particolarmente movimentato nella vita privata del cantante, segnato dalla separazione da Chiara Ferragni, con cui era stato sposato e aveva costruito una famiglia. Dopo la fine del matrimonio e alcune frequentazioni successive, nella vita di Federico è entrata Giulia. Un rapporto che, con il passare dei mesi, si è consolidato fino a diventare una relazione importante. Il momento più significativo della loro storia è arrivato nel luglio 2026, con la nascita di Edoardo Lupo. Per Giulia si tratta del primo figlio, mentre Fedez ha già vissuto la paternità con Leone e Vittoria.