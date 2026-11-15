La relazione tra Fedez e Giulia Honegger è cominciata nell'estate del 2025. Il loro incontro è arrivato dopo un periodo particolarmente movimentato nella vita privata del cantante, segnato dalla separazione da Chiara Ferragni, con cui era stato sposato e aveva costruito una famiglia. Dopo la fine del matrimonio e alcune frequentazioni successive, nella vita di Federico è entrata Giulia. Un rapporto che, con il passare dei mesi, si è consolidato fino a diventare una relazione importante. Il momento più significativo della loro storia è arrivato nel luglio 2026, con la nascita di Edoardo Lupo. Per Giulia si tratta del primo figlio, mentre Fedez ha già vissuto la paternità con Leone e Vittoria.