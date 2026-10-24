Un divertente siparietto social con protagonisti soltanto Fedez e una coperta nera. A volte basta una risata per raccontare molto più di una dichiarazione d'amore. Il rapper lo sa bene e, questa volta, ha scelto di affidare a uno scherzo diffuso nelle sue storie Instagram la fotografia del momento che sta vivendo accanto a Giulia Honegger. Mentre la compagna si trova a letto con il piccolo Edoardo, Fedez si presenta con un insolito numero di magia: dopo averle fatto pronunciare la formula magica "Sim Salabim", il rapper sparisce sotto la coperta, strappando sorrisi e regalando ai social una scena tenera e spontanea.