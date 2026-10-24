Un divertente siparietto social con protagonisti soltanto Fedez e una coperta nera. A volte basta una risata per raccontare molto più di una dichiarazione d'amore. Il rapper lo sa bene e, questa volta, ha scelto di affidare a uno scherzo diffuso nelle sue storie Instagram la fotografia del momento che sta vivendo accanto a Giulia Honegger. Mentre la compagna si trova a letto con il piccolo Edoardo, Fedez si presenta con un insolito numero di magia: dopo averle fatto pronunciare la formula magica "Sim Salabim", il rapper sparisce sotto la coperta, strappando sorrisi e regalando ai social una scena tenera e spontanea.
Fedez e Giulia Honegger tra scherzi e momenti di vita quotidiana
Nessuna posa studiata, nessuna ricerca della fotografia perfetta. Nei contenuti condivisi da Fedez e Giulia, la vita di coppia passa attraverso piccoli gesti, risate e immagini che mostrano anche il lato meno patinato della quotidianità. Il rapper sembra apprezzare proprio questa dimensione, lontana dalle costruzioni da copertina e vissuta senza preoccuparsi troppo delle reazioni del pubblico.
Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, la relazione con Giulia Honegger sembra avergli restituito spazio per raccontare una felicità fatta di normalità. E lo scherzo improvvisato, con il loro bambino accanto, diventa il simbolo di un'intesa che emerge senza bisogno di troppe parole.
La serenità dopo i problemi di salute
Ora nella nuova vita di Fedez c'è soprattutto Edoardo Lupo, il terzo figlio del cantante, nato dalla relazione con Giulia Honegger. La serenità familiare arriva dopo mesi complicati, segnati anche dal ricovero dello scorso luglio all'Humanitas di Rozzano per un episodio di sanguinamento. Dopo alcuni giorni in ospedale e gli accertamenti medici, l'artista era potuto tornare a casa il 23 luglio, riabbracciando i suoi cari.
Oggi, tra un trucco di magia improvvisato e una risata condivisa, il rapper mostra un volto più leggero. E forse è proprio questa semplicità, più di qualsiasi dichiarazione pubblica, a raccontare il momento che sta attraversando.