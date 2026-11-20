Terapia ormonale e tumore al seno
© Lilly
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Cinque ore in sala operatoria al Cedars-Sinai di Los Angeles e un segreto custodito per mesi, che adesso viene alla luce. Jax Taylor, volto storico del reality Vanderpump Rules, ha raccontato in un lungo post su Instagram di essere stato operato per un tumore al rene sinistro. Lo annuncia dopo settimane di silenzio e paura, senza troppi giri di parole.
Tutto comincia a luglio, quando un dolore violentissimo lo sveglia e lo costringe a correre in ospedale. Sulle prime si parla di calcoli renali, ma la TAC svela una massa sul rene sinistro. Seguono accertamenti e visite a ripetizione, poi arriva la parola che nessuno vorrebbe sentire. "Ho perso mio padre a causa di un tumore", scrive Jax Taylor, spiegando che la diagnosi lo ha trascinato in una fase molto buia. A pesare di più, ammette, è stata l'attesa: vivere accanto a una massa in crescita facendo finta che nulla fosse cambiato.
L'intervento ha rimosso il tumore, che però era molto più esteso del previsto. Ora si aspetta l'esame istologico, che chiarirà la natura della massa: per il momento non si conoscono né il tipo né lo stadio. Il suo ringraziamento va alla fidanzata Lori Krebs, "la mia roccia, la mia migliore amica", al chirurgo Adhoot e a tutta l’équipe. Nei momenti difficili, osserva, "scopri in fretta chi c’è davvero", e invita a non dare mai per scontata la salute, come lui ha fatto per anni. Il 28 novembre festeggerà due anni senza alcol e sostiene che, senza quel calcolo finito al pronto soccorso, la scoperta sarebbe arrivata troppo tardi: "Mi piace pensare che mio padre c'entri qualcosa". Ora in cima alle sue priorità ci sono la salute, i figli e chi resta accanto nel bisogno.
All'anagrafe è Jason Michael Cauchi, nato l'11 luglio 1979 a Shelby Township, nel Michigan: personaggio televisivo, modello, attore e produttore americano. Ha fatto parte del cast fisso di Vanderpump Rules per le prime otto stagioni, ha lasciato nel 2020 ed è tornato come ospite nel 2024. Poi ha recitato nelle prime due stagioni dello spin-off The Valley, tra il 2024 e il 2025, e tra i suoi titoli ci sono anche Sharknado 4 e Wash Me in the River.
È sposato dal 29 giugno 2019 con Brittany Cartwright, ma il divorzio è ancora in sospeso e il rapporto ha vissuto momenti turbolenti, tra ordini restrittivi e accuse di violenza domestica. Nel luglio 2024 è entrato in una struttura per cure psichiatriche e a settembre ha parlato di una diagnosi di disturbo bipolare II e disturbo da stress post-traumatico. A marzo 2025 ha dichiarato pubblicamente di aver lottato contro la dipendenza da cocaina e di aver smesso con droga e alcol.
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