È sposato dal 29 giugno 2019 con Brittany Cartwright, ma il divorzio è ancora in sospeso e il rapporto ha vissuto momenti turbolenti, tra ordini restrittivi e accuse di violenza domestica. Nel luglio 2024 è entrato in una struttura per cure psichiatriche e a settembre ha parlato di una diagnosi di disturbo bipolare II e disturbo da stress post-traumatico. A marzo 2025 ha dichiarato pubblicamente di aver lottato contro la dipendenza da cocaina e di aver smesso con droga e alcol.