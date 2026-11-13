Paola Barale a "Le Iene": "Ho avuto un tumore causato dal papillomavirus"

"Non ho mai voluto che nessuno mi parlasse e mi trattasse come una persona malata, se non i medici, all'occorrenza". Paola Barale racconta a "Le Iene" il tumore che l'ha colpita un anno fa: un carcinoma al terzo stadio legato al papillomavirus. "Non ho mai voluto sentirmi vittima di questa cosa", spiega, ripercorrendo la diagnosi e le cure fino alla remissione totale della malattia.
Il fastidio alla gola e la diagnosi
"Mi sentivo un'escrescenza in gola", ricorda Barale. Il primo specialista le aveva consigliato un tampone in ospedale, ma lei aveva rimandato: "Siccome non avevo mai tempo, ho fatto passare del tempo". Circa un anno, durante il quale anche un controllo dal dentista non l'aveva allarmata. Quando il fastidio aumenta, torna dall'otorino: seguono il tampone, risultato positivo, e la biopsia. Poi arriva la telefonata con il medico: "Ho avuto un attimo un flash dove mi sono congelata. È come se io avessi alzato un muro, come se questa cosa mi appartenesse, ma non fino in fondo".
Le cure e il timore di perdere la voce
"Non si poteva operare perché era attaccata a una corda vocale dietro alle tonsille", racconta. "Sarebbe stata anche la possibilità di perdere la voce". Barale si sottopone quindi a 35 sedute di protonterapia: "All'inizio hai paura", ammette. "All'inizio mi facevo dare anche un tranquillante". Al padre, ancora segnato dalla morte della moglie, aveva inizialmente raccontato soltanto una parte della situazione: "Gli ho detto che avevo un nodulo, un po' come ha avuto lui. Ci ha creduto". Ora gli ultimi controlli indicano la remissione totale: "Questo vuol dire che al momento io sono guarita". E sulla scelta di condividere la propria esperienza conclude: "Io direi facciamo comunicazione, parliamone".