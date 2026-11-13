Paola Barale a "Le Iene": "Ho avuto un tumore causato dal papillomavirus"

"Non si poteva operare perché era attaccata a una corda vocale dietro alle tonsille", racconta. "Sarebbe stata anche la possibilità di perdere la voce". Barale si sottopone quindi a 35 sedute di protonterapia: "All'inizio hai paura", ammette. "All'inizio mi facevo dare anche un tranquillante". Al padre, ancora segnato dalla morte della moglie, aveva inizialmente raccontato soltanto una parte della situazione: "Gli ho detto che avevo un nodulo, un po' come ha avuto lui. Ci ha creduto". Ora gli ultimi controlli indicano la remissione totale: "Questo vuol dire che al momento io sono guarita". E sulla scelta di condividere la propria esperienza conclude: "Io direi facciamo comunicazione, parliamone".