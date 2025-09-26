La cagnolina Rosita ruba la scena a Paola Barale alla Casa del Cinema di Roma

Un tappeto rosso per gli amici di San Francesco d’Assisi, del quale il prossimo anno saranno celebrati gli 800 anni dalla morte. Un impegno collettivo per la tutela di tutte le meravigliose creature a quattro zampe e della fauna selvatica, finalizzato alla promozione di una sana cultura fondata su rispetto, inclusione, solidarietà e sostenibilità. Nell’anno del Giubileo l’evento, ideato e diretto artisticamente dalla giornalista Federica Rinaudo e voluto dalla Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, assume un significato ancora più profondo e si fa portavoce dei valori di pace e fratellanza che risuonano in perfetta armonia con quelli espressi dal Santo.