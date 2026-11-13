Il primo aggiornamento è arrivato il 12 novembre attraverso un messaggio pubblicato su X. "Speravo che tutto fosse già finito e invece… Si va avanti. Mi aspetta un altro intervento. Che affronto col sorriso. Circondata dall'amore", ha scritto la showgirl. Lo scorso 19 ottobre aveva raccontato di essersi già sottoposta a un'operazione, spiegando di aver rimosso tube e ovaio, mentre l'utero era stato conservato.