Antonella Elia e l'attività fisica: le foto dei suoi allenamenti
© Instagram | Antonella Elia
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La showgirl ha parlato del ritorno in ospedale per sottoporsi a una nuova operazione chirurgica dopo quella di un mese fa
Antonella Elia è tornata al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi a un secondo intervento chirurgico, a circa un mese dalla prima operazione per la rimozione di un tumore borderline. È stata lei stessa a raccontare gli ultimi sviluppi, scegliendo ancora una volta di condividere con il pubblico un momento delicato della propria vita. Nessun tentativo di nascondere la preoccupazione, ma la volontà di guardare avanti con fiducia.
Il primo aggiornamento è arrivato il 12 novembre attraverso un messaggio pubblicato su X. "Speravo che tutto fosse già finito e invece… Si va avanti. Mi aspetta un altro intervento. Che affronto col sorriso. Circondata dall'amore", ha scritto la showgirl. Lo scorso 19 ottobre aveva raccontato di essersi già sottoposta a un'operazione, spiegando di aver rimosso tube e ovaio, mentre l'utero era stato conservato.
Questa volta, attraverso alcune storie Instagram registrate dall'ospedale, ha chiarito il motivo del nuovo ricovero: "Hanno trovato altre tre formazioni che bisogna togliere". Antonella ha voluto rassicurare chi la segue, mostrando anche la stanza in cui si trova e il panorama che ormai conosce bene.
Nel video, la conduttrice ha descritto un ambiente in cui si sente accolta e assistita con grande attenzione. Un pensiero particolare è andato alla dottoressa e alla professoressa che la stanno seguendo, definite "due angeli".
"Mi sento circondata da affetto, cure e attenzioni", ha raccontato Antonella per poi aggiungere: "Mi sento pronta ad affrontare questa nuova prova che mi avvicina ancora di più a tutte le persone che devono affrontare prove di questo tipo. Con fiducia e coraggio ce la si fa, in un modo o nell’altro". Il messaggio finale non anticipa dettagli sull'intervento o sui tempi del percorso: "A presto, avrete mie notizie".
© Instagram | Antonella Elia
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