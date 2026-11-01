Dal 2019 ha avuto una relazione con l'attore Pietro Delle Piane, con il quale ha partecipato anche a Temptation Island Vip. Il loro rapporto è stato caratterizzato da momenti di vicinanza e crisi, raccontati anche davanti alle telecamere. La coppia ha più volte parlato della possibilità di sposarsi e nel 2025 era stata annunciata l'intenzione di celebrare le nozze. Il percorso sentimentale dei due è stato seguito dai media, anche per le dichiarazioni pubbliche e i momenti di confronto televisivo, fino a quelle più recenti in cui Antonella Elia ha dichiarato di avere chiuso definitivamente.