Antonella Elia e l'attività fisica: le foto dei suoi allenamenti
© Instagram | Antonella Elia
© Instagram | Antonella Elia
La showgirl festeggia il compleanno dopo settimane particolarmente delicate, segnate da un intervento chirurgico al Policlinico Gemelli e dalla scoperta di una formazione tumorale borderline
Antonella Elia © Instagram
Antonella Elia compie gli anni dopo aver attraversato uno dei periodi più difficili degli ultimi anni, dopo la scoperta di una forma tumorale borderline e l'operazione in cui le sono state asportate le tube e le ovaie. È stata lei stessa a condividere la notizia con i suoi follower, spiegando di aver trascurato per circa un anno e mezzo alcuni controlli di prevenzione.
© Instagram | Antonella Elia
© Instagram | Antonella Elia
Nata a Torino il 1° novembre 1963, la showgirl arriva al compleanno dopo settimane di apprensione per la propria salute, che l'hanno portata a raccontare pubblicamente un'esperienza personale particolarmente delicata. A ottobre ha affrontato un intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma, dopo che i medici avevano individuato una formazione anomala in prossimità di un ovaio. Nei giorni successivi al ricovero, Elia ha voluto rassicurare il pubblico, ringraziando chi le aveva manifestato affetto e vicinanza. Con un messaggio pubblicato sui social ha raccontato di stare meglio e di sentirsi sostenuta dall'ondata di solidarietà ricevuta.
Antonella Elia è figlia di Enrico Elia, avvocato torinese. La sua infanzia è stata segnata da due lutti importanti: la perdita della madre quando era ancora molto piccola e quella del padre, morto nel 1979 in un incidente stradale sull'Autostrada dei Fiori, quando lei aveva appena quindici anni. Dopo aver conseguito il diploma al liceo classico, decide di trasferirsi a Roma per inseguire la propria vocazione artistica. Nella Capitale frequenta la scuola di Tonino Conte e comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo attraverso il teatro. Prima di diventare un volto familiare della televisione italiana, lavora anche come modella e prende parte a diverse campagne pubblicitarie.
Il debutto televisivo arriva nel 1990, quando Corrado la sceglie come valletta de La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, storico programma di Canale 5. È l'inizio di un percorso che la porta a lavorare accanto ad alcuni dei nomi più importanti della televisione italiana. Nel 1991 entra nel cast di Non è la Rai, il programma ideato da Gianni Boncompagni e condotto da Enrica Bonaccorti, che contribuisce a renderla popolare soprattutto tra il pubblico più giovane. Nello stesso periodo partecipa a Bulli & pupe, accanto a Paolo Bonolis, e a diversi appuntamenti televisivi di intrattenimento. Un'altra tappa significativa è rappresentata da Pressing, dove affianca Raimondo Vianello. La sua presenza nel programma sportivo diventa riconoscibile anche per le gag e gli interventi ironici, in un contesto nel quale il suo ruolo è soprattutto quello di portare leggerezza e intrattenimento.
Nel corso degli anni Novanta lavora anche con Mike Bongiorno, che la vuole al proprio fianco in programmi come La Ruota della Fortuna, Bravo Bravissimo e Ma l'amore sì. Collabora inoltre con Alberto Castagna e Claudio Bisio, partecipando alla prima edizione di Zelig - Facciamo Cabaret. Non si limita, però, alla televisione. Elia continua a coltivare la passione per il palcoscenico, prendendo parte a spettacoli come La bella e la bestia e A Chorus Line. Nel 2002 torna in televisione accanto a Mike Bongiorno con Qua la zampa!.
Dopo un periodo di allontanamento dalla televisione italiana, durante il quale si trasferisce negli Stati Uniti per studiare recitazione alla Beverly Hills Playhouse di Los Angeles, Antonella Elia torna protagonista sul piccolo schermo attraverso i reality show. Nel 2004 partecipa per la prima volta a L'Isola dei Famosi, condotta da Simona Ventura. L'esperienza si conclude con l'eliminazione, ma non rappresenta un addio al programma. Nel 2012 torna sull'isola e questa volta conquista la vittoria finale, superando Manuel Casella al televoto. Una parte del premio viene destinata ad Amnesty International.
Nel 2017 prende parte a Pechino Express - Verso il Sol Levante, in coppia con Jill Cooper. Le due formano la squadra delle Caporali, distinguendosi per un percorso caratterizzato da prove impegnative e momenti di grande ironia. Nel 2020 arriva una nuova esperienza con il Grande Fratello Vip: Elia entra nella Casa come concorrente della quarta edizione e, pochi mesi dopo, torna nel programma nel ruolo di opinionista, affiancando Pupo. Negli anni successivi continua a essere presente in diversi format televisivi, confermando la propria familiarità con il mondo dei reality e dell'intrattenimento.
La vita privata di Antonella Elia è stata spesso raccontata attraverso le esperienze familiari e sentimentali che hanno accompagnato il suo percorso. La perdita di entrambi i genitori durante l'infanzia ha rappresentato un passaggio importante della sua crescita. In diverse interviste la showgirl ha parlato apertamente del peso di quelle assenze e delle difficoltà incontrate nel costruire legami affettivi stabili. Tra le relazioni più conosciute c'è quella con il professore Fabiano Petricone, con cui è stata legata per alcuni anni.
Dal 2019 ha avuto una relazione con l'attore Pietro Delle Piane, con il quale ha partecipato anche a Temptation Island Vip. Il loro rapporto è stato caratterizzato da momenti di vicinanza e crisi, raccontati anche davanti alle telecamere. La coppia ha più volte parlato della possibilità di sposarsi e nel 2025 era stata annunciata l'intenzione di celebrare le nozze. Il percorso sentimentale dei due è stato seguito dai media, anche per le dichiarazioni pubbliche e i momenti di confronto televisivo, fino a quelle più recenti in cui Antonella Elia ha dichiarato di avere chiuso definitivamente.