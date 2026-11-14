Pochi giorni fa aveva spiegato ai follower che, dopo un primo intervento in cui le erano stati tolti tube e ovaio, i chirurghi avevano individuato altre tre formazioni tumorali da asportare. Da qui il nuovo ricovero e un secondo passaggio in sala operatoria. Chi la segue si è preoccupato, ha sperato, ha atteso un segnale. E il segnale è arrivato, condito dall'autoironia che da sempre la distingue.