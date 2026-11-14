Antonella Elia e l'attività fisica: le foto dei suoi allenamenti
© Instagram | Antonella Elia
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"Oggi sto un fiore". Lo ha detto da una stanza d'ospedale, con un sorriso un po' stanco ma inconfondibile: Antonella Elia è ricomparsa sui social per tranquillizzare chi in questi giorni aspettava sue notizie. Dopo qualche giornata di silenzio, trascorsa tra sala operatoria e convalescenza al Policlinico Gemelli di Roma, la conduttrice tv ha scelto le storie di Instagram per raccontarsi. La voce è più lenta del solito, certo, ma la grinta e la battuta pronta sono rimaste intatte.
Pochi giorni fa aveva spiegato ai follower che, dopo un primo intervento in cui le erano stati tolti tube e ovaio, i chirurghi avevano individuato altre tre formazioni tumorali da asportare. Da qui il nuovo ricovero e un secondo passaggio in sala operatoria. Chi la segue si è preoccupato, ha sperato, ha atteso un segnale. E il segnale è arrivato, condito dall'autoironia che da sempre la distingue.
"Sto molto meglio oggi, ieri ho avuto qualche difficoltà a riprendermi dall'anestesia", ha esordito Antonella. Poi ha trasformato il malessere in una battuta: "Sembravo l'esorcista ieri, un altro po' giravo la testa a 360 gradi. Un male, una nausea, ma oggi mi sento rinata. Ho passato una cosa che è stata brutta e adesso mi sento felice. Dopo le cose orribili ci si sente felici".
Oltre al dramma, dunque, c'è il racconto consapevole di chi ha attraversato una brutta parentesi e ora respira. Infine il grazie a chi le è stato accanto con un messaggio o un pensiero: "Volevo comunicarvi la felicità, ringraziarvi per la partecipazione e scusarmi se non ho dato notizie e ricambiare il vostro amore".
Quello di novembre è il secondo intervento affrontato da Antonella Elia a breve distanza dal primo. Il 19 ottobre, sempre al Gemelli, era stata operata per la rimozione di un tumore borderline. Anche allora non aveva nascosto nulla ai suoi follower, anzi ne aveva approfittato per invitare tutti a non trascurare i controlli e a prendere sul serio la prevenzione.
Ma di che cosa si tratta, esattamente? I tumori ovarici borderline sono forme a bassa aggressività, che solo di rado danno metastasi o raggiungono altri organi. L'Istituto europeo di oncologia (Ieo) sottolinea che le prospettive di guarigione sono nel complesso molto buone, pur restando il pericolo di ricadute: ecco perché occorre una sorveglianza costante nel tempo. Sul fronte delle cure, la soluzione preferita dallo Ieo è la chirurgia conservativa, che nella gran parte dei casi consente di togliere la sola massa tumorale lasciando intatta più parte possibile del tessuto ovarico sano. L'intervento più adatto, in ogni caso, viene sempre cucito sulla singola paziente, tenendo conto delle caratteristiche della malattia e delle sue esigenze.
© Instagram | Antonella Elia
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