Charlene di Monaco è tornata in famiglia: eccola con i gemelli

Sabato 30 aprile la principessa era alla premiazione dell'E-Prix di Formula E con Alberto di Monaco e Louis Ducruet, primogenito di Stephanie. Una nuova acconciatura, un biondo platino perfetto per il suo viso e un’aria serena con i suoi bambini vicini, Charlene è tornata a far felici i sudditi.



Rientrata nel principato lo scorso novembre, dopo un lunghissimo periodo in Sudafrica. Era volata nel suo continente all'inizio del 2021 ed era rimasta bloccata da un’infezione all’orecchio che le impediva di prendere l’aereo. I problemi di salute erano proseguiti anche al rientro in Europa tanto che è stata in convalescenza a lungo in una clinica svizzera.

